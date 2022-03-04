Зеленский грозит миру ядерной катастрофой зря

Зеленский минувшей ночью названивал лидерам ядерных держав Фото: REUTERS

Запорожская атомная электростанция полностью взята под контроль российскими подразделениями. Дмитрий Орлов, мэр города Энергодар, жители которого полностью обслуживают эту, крупнейшую в Европе атомную электростанцию с шестью энергоблоками, сделал заявления о том, что боевых действий на территории не ведется. И о том, что пожар на территории учебно-тренировочного комплекса потушен. А также о том, что радиационный фон в норме, угрозы жителям города ( а тем более всей Украине или Европы) нет.

Но разве кто-то услышал какого-то главу некоего украинского городка (если он не вещает о вселенской катастрофе). При том, что персонал АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон, даже по данным МАГАТЭ — в норме. И пожар не затронул саму станцию.

Но президент Зеленский минувшей ночью названивал лидерам ядерных держав. В том числе Байдену и Джонсону. Умолял их «остановить ядерную катастрофу». Которую, разумеется, провоцируют наступающие русские войска, беззастенчиво «обстреливающие АЭС» в Запорожской области. Британский премьер охотно сделал вид, что поверил, и пообещал инициировать экстренное заседание Совета безопасности ООН (где Британия — постоянный член) с «ядерной повесткой».

Им бы валерьянки попить. Но, кажется, поздно.

Сайт kp.ru обратился за комментариями к Алексею Подберезкину - директору центра военно-политических исследований, профессору МГИМО.

- Звонки Зеленского лидерам ядерных держав, чтобы они инициировали созыв Совбеза ООН из-за ситуации на Запорожской АЭС — истерика или просчитанный ход?

- Зеленскому сейчас остро необходимо интернационализировать конфликт. Это единственный аргумент для его спасения, а также спасения его управляющей элиты. Зеленскому, очевидно, нужно открытое вмешательство.

- Вооруженное вмешательство Запада?

- Прямое. И это не новость. Да, лучше всего было бы для них военное вмешательство стран НАТО. Эти варианты прорабатывались ранее — со стороны Румынии и Польши. Бывший премьер Украины Азаров говорил о лете 2022-го года. Но это было уже в планах на конец 2020-го. Я в своем прогнозе в 2014-м году еще публиковал.

- Провокации с Чернобыльской АЭС не получилось, потому что ее быстро взяли под контроль — неожиданно для Киева?

- Причина, по которой наш спецназ сразу же пошел на Чернобыльскую АЭС — была именно эта. Мы знали о таких планах Киева и его кураторов. И понимали, как попытаются это использовать.

- Почему то же самое сразу не сделали с Запорожской АЭС?

- Исходя из вопроса военной целесообразности. Положение ВСУ за эти дни стало катастрофическим - на востоке Украны точно. Основные силы ВСУ блокированы. Остались коридоры для выходы их сил в районе Горловки на Восток и на юго-западе — в Одессе. Там и коммуникаций не осталось. И под Харьковом все заканчивается. Все, конец.

- Запорожская АЭС - одна из последних козырных карт режима, которую бросили на кон?

- Естественный процесс эскалации предполагает непосредственное вмешательство альянса. И для этого необходимы веские поводы. Нужна угроза не только украинской, но и европейской безопасности. Которая бы оправдала временное вмешательство стан НАТО. Тут «простого» поражения украинской армии недостаточно.

- Потенциальная авария на АЭС — вполне достаточный повод?

- Нужна «реальная» угроза для безопасности цивилизованного мира. И тут придуманная авария на Запорожской АЭС подходит почти идеально. И причина, почему наши вошли на АЭС — потому, что знали о таких планах.

- Но войска НАТО все равно не рискнут вмешаются впрямую?

- От Запада есть ЧВК. Они — неофициальные. Крупных политических задач они не решают. Решают задачи конкретные

- Запорожская АЭС — формальный повод для организации непосредственного вмешательства, ну а как же спутниковый контроль?

- Есть сеть спутников. Которая все видит, в том числе, и в этом районе. С точки зрения объективно контроля проблем нет — он говорит, что там все чисто. И никакие военные действия там не при чем.

- Но Совбез ООН нас все равно осудит?

- Ну, будет заседание Совбеза ООН — он запланирован англосаксами, и нас осудят обязательно. И будут провоцировать так или иначе на вмешательство. Вмешательство иностранных сил. Они хотят сохранить свой контроль над эскалацией. А с другой стороны хотят его минимализировать.

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