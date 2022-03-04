Путин посоветовал соседним странам не вводить санкции

Президент по видеосвязи принял участие в церемонии Фото: REUTERS

В пятницу на новом балтийском пароме «Маршал Рокоссовский» подняли флаг России. Президент по видеосвязи принял участие в церемонии. Корабль свяжет Калининградскую область с остальной страной.

- Наличие морского транспорта такого класса позволит нам гарантировать постоянную, надежную связь западного форпоста России со всей страной. А это означает, что при любом развитии событий мы обеспечим достойные условия для жизни людей, возможности для дальнейшего укрепления промышленной, социальной, туристической инфраструктуры Калининградской области, - президент в самом начале объяснил важность парома

Путин добавил, что сейчас строится второй аналогичный корабль «Генерал Черняховский». Вместе они в полтора раза увеличат грузоперевозки на Балтике между Калининградом и Ленинградской областью.

Формально паромы были заложены на Невском судостроительном заводе, но фактически их построила турецкая верфь Kuzey Star. Правда, разработкой судов занимались все же российские конструкторы.

- Паром спроектирован в наших конструкторских бюро. Да, это международный проект, в его реализации участвовали разные партнеры, в том числе иностранные, - заявил президент.

- Хочу подчеркнуть еще раз: у нас нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей. И им посоветовал бы тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений. Мы все свои обязательства выполняем и будем выполнять дальше. Все наши действия, если они возникают, то в ответ на какие-нибудь недружественные действия в отношении России. Я думаю, все должны задуматься о том, чтобы нормализовать отношения и нормально сотрудничать, - добавил он.

Российский глава в конце заметил, что санкции бьют не только по нам, но и по тем странам, которые их водят. Да, ограничения могут затормозить некоторые проекты., стране придется осваивать новые компетенции.

- Но мы все равно решим задачи, которые стоят, и даже в конечном итоге выиграем от этого, потому что приобретем дополнительные компетенции, - заключил Путин.

НАША СПРАВКА

Паром «Маршал Рокоссовский» может работать на двух видах топлива: сжиженном газе и дизеле с низким содержанием серы. У него на 30% меньше выбросы углерода и на 90% меньше оксидов серы, если сравнивать с более старыми кораблями.

У корпуса четвертый класс ледовой защиты, что позволит ему без ледокола работать круглый год. «Маршал Рокоссовский» был заложен в 2018 году, а спущен на воду в 2020-м. «Генерал Черняховский» спущен в 2021-м – скоро и он официально начнет работать на Балтике.

Новые паромы заменят два старых: «Балтийск» и «Амбал». Время погрузки у современных судов с 20 часов сократилось до 5. При этом, корабли способны взять на борт больше железнодорожных вагонов и грузовых автомобилей.