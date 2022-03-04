Фейк про безработицу в России получил опровержение

Та же ИКЕА, в магазины которой выстроились гигантские очереди, не уходит с российского рынка, а приостанавливает деятельность
Фото: Иван МАКЕЕВ
ФЕЙК: России грозит жуткая безработица
Такая весть расползается из-за массового выхода из России иностранных компаний и введения санкций. Якобы сотни тысяч их сотрудников будут выброшены на улицы. А количество людей, которые ищут работу вырастет в два раза. Безработица, которая в России имеет один из самых низких уровней в мире, вырастет до 10% (это очень много).
НА САМОМ ДЕЛЕ: Правительство разрабатывает целый пакет мер, которые направлены на поддержку населения и компаний из-за ухода иностранных компаний.
К тому же, ряд предприятий не закрывается, а приостанавливают свою деятельность. Та же ИКЕА, в магазины которой выстроились гигантские очереди, не уходит с российского рынка, а приостанавливает деятельность. Срок называют - 20-е числа мая. То есть все-таки стоит ждать возвращения на рынок шкафчиков и подсвечников с мудреными названиями. Безусловно, хорошего в этом тоже мало, но это как в анекдоте «ужас, конечно, но не ужас-ужас-ужас».
Более того, в правительстве сообщили, что у зарубежных компаний, которые покидают рынок, есть возможность передать активы в оперативное управление российским собственникам, чтобы впоследствии без ущерба вернуться на рынок после отмены санкций. То есть возможность не закрывать предприятия и не выгонять людей на улицу у них есть. Воспользуются ли?
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