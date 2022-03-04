Развенчан фейк о закрытых границах для Россиян из-за спецоперации на Украине

Cотрудники Московского авиаузла работают день и ночь
Фото: REUTERS
ФЕЙК: Самолётам, вылетающим из России, блокируют рейсы, чтобы граждане не могли покинуть страну.
Об этом пишут Украинские телеграм-каналы.
НА САМОМ ДЕЛЕ: Чушь несусветная. Хочешь - пожалуйста. Границы открыты в любом направлении для любого пола и любого возраста.
Более того, сотрудники Московского авиаузла (объяснимо, самого загруженного в стране) работают «как Папы Карло» день и ночь. Только с полуночи и до 8 утра из Москвы улетели самолеты в Дели, Баку, Дубай, Улан-Батор, Тель-Авив, Мале, Самарканд, Анталью, Белград, Ереван, Хургаду, Стамбул, Бишкек, Фергану, Нур-Султан, Бухару и Минск.
Откуда такие паникёрские или откровенно провокационные заявления? Без сомнения, нет дыма без огня! Накануне действительно произошел небольшой инцидент с бортом авиакомпании S7. Он направлялся из Новосибирска в Ереван. Но уже в воздухе оказалось, что были проблемы с документами. В результате были принято решение совершить краткосрочную посадку в Минеральных водах, после чего он отправился уже в Ереван.
Оттуда пришли новости, что лайнер якобы арестовали из-за санкций, но это опровергла армянская сторона: "Нет, ничего подобного нет. Эта информация об аресте или задержании самолета не соответствует действительности", - заявил начальник управления политики в сфере транспорта Вардан Чилингарян.
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