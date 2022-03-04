Изменившаяся до неузнаваемости Анна Семенович призналась в пластической операции

Анна Семенович через 2 месяца покажет окончательный результат липосакции. Пока остался небольшой отек Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

44-летняя Анна Семенович проходит реабилитацию после пластической операции. У певицы на этой неделе был день рождения: главный подарок Анна сделала себя сама. Семенович решилась на операцию, о которой давно мечтала. Один наркоз – и хирург сделал сразу липосакцию второго подбородка и рук. Увидеть финальный результат можно будет через два месяца. Но уже сейчас артистка результатом довольна.

Операцию Анна Семенович решила делать у доктора, у которого удачно сделала себе фигуру подруга. В клинике, где оперировалась Семенович, цены на проведенную ей липосакцию следующие. Липосакция второго подбородка – от 115 тысяч рублей, липосакция рук – от 90 тысяч рублей. Также перед летними отпусками востребована липосакция спины и боков (по 2 зоны) – от 75 тысяч рублей за каждую операцию.

Семенович в операционной. Певица сделала липосакцию рук и второго подбородка Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Семенович решилась на операцию неслучайно: певица утверждает, что как пышная грудь досталась ей по наследству от мамы и бабушки, также по женской линии она унаследовала второй подбородок. Массажи и диеты эффекта не давали, поэтому звезда и решилась на кардинальные меры. Вместе со вторым подбородком Анна заодно «подобрала» и руки, которые у звезды из-за большой груди достаточно объемные. Для артистов внешность – рабочий инструмент. Учитывая, что экран прибавляет от 5 до 7 кг – даже звезды 44-го размера выглядят на 46-й, поэтому постоянно на диетах.

Семенович результатом довольна: уже сейчас жира на подбородке почти нет, руки стали тоненькими. Реабилитация – физиотерапия, специальные упражнения. Когда отек уйдет совсем, то лицо у Анны станет с идеальным подтянутым овалом, а руки – худые как у моделей. Важно, что хирург пообещал Семенович: «Жир, который убирают в зрелом возрасте – назад не вернется». Посмотрим. А пока Семенович счастлива: «Вы знаете, что я очень довольна своими формами и люблю свое тело, но есть места, которые мне захотелось немного поправить. Я очень довольна результатом. Но нет предела совершенству! Перехожу к следующему этапу стройности. Моя следующая цель – минус 7 кг. Все это достигнем спортом, питанием, умеренностью…»

Анна Семенович – решительная женщина, и это не первая ее операция. Если липосакцию певица делала по собственному желанию, то предыдущие операции были необходимы по показаниям. Семенович рассказывала о диагнозе гигантомастия: «Это когда грудь шестого, восьмого, девятого размеров. Гигантомастию ставят, когда каждая грудь весит два с половиной килограмма. Маммолог поставил мне именно этот диагноз – эта особенность организма передается генетически». Анна уменьшала грудь с девятого до пятого размера, однако бюст вновь стал шестого размера. Семенович уже дважды делала операцию по уменьшению груди. Большая грудь очень мешает в повседневной жизни, ложится огромным грузом на спину, кроме того, делает фигуру женщины «мощнее».

Любовь Успенская увеличила объем ягодиц — для липофилинга брали жир с других «проблемных» зон, поэтому певица еще и похудела Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Большинство звезд выдают новые фигуры – за результат работы над собой: в спортзале, за столом, на массажах. Однако часто это тоже результат работы хирурга. Просто многие это скрывают. Певице Любови Успенской сделали липофилинг ягодиц, добавив объема и тонуса за счет собственного жира певицы с других зон – тех, где он скапливается; поэтому после операции звезда стала еще и стройнее. Певица Ирина Дубцова избавилась от больших грудных имплантов, которые делали ее мощнее; а перед этим сделала липосакция с элементами липофилинга - с прорисовками спортивных силуэтов. Ведущему проекта «Дом-2» Давиду Манукяну сделали такую же операцию – хирург «прорисовал» кубики, теперь красивый пресс в моде и у мужчин, и у женщин. Липосакцию также делали: певица Рита Дакота, юморист Александр Морозов, телеведущая Роза Сябитова и многие другие.