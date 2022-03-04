42,5 млн банок консервов - крупнейшая плавбаза в мире «Всеволод Сибирцев» завершила промысловый рейс

Главный передовик — Вера Гордейчик. Фото: Юлия НИКИТИНА

Флагман группы компаний «Доброфлот», крупнейшая плавбаза в мире, «Всеволод Сибирцев» вернулся 3 марта из седьмой промысловой экспедиции, которая продлилась 230 дней. Швартовка прошла в приморском городе Находка в сопровождении духового оркестра и встречающих родственников.

Во время рейса плавбаза дважды меняла промысловые районы. С июля по декабрь 2021 года «Всеволод Сибирцев» базировался в Южно-Курильской подзоне, где на борту завода производили консервы и пресервы из иваси и скумбрии. А в конце 2021 года флагман перешел в Охотское море на промысел сельди и минтая. Сейнеры-траулеры «Седанка», «Стерлядь», «Дмитрий Шевченко» и траулер «Викинг» практически бесперебойно обеспечивали плавбазу свежей рыбой.

Награды передовикам производства. Фото: Юлия НИКИТИНА

За это время «Всеволод Сибирцев» принял на борт и переработал более 37 тысяч тонн рыбного сырья. По итогам экспедиции работники плавучего завода выпустили 12,6 тысяч тонн мороженной продукции, произвели 42,5 млн банок консервов и пресервов из свежей рыбы, 3 тысячи тонн рыбной муки и 1,2 тысячи тонн рыбьего жира. В самое ближайшее время новые баночки под знаком «Сделано в море» направят в торговые сети российских регионов.

Награды передовикам производства. Фото: Юлия НИКИТИНА

Каждый рейс «Всеволода Сибирцева» - это огромная работа и самоотдача всего экипажа. И именно передовики рыбной промышленности по традиции награждаются руководством компании. По итогам этого рейса впервые премированы более 100 человек, а это четверть сотрудников всего экипажа. Все они отмечены почетными грамотами и денежными премиями за перевыполнение плановых показателей. Лидер экипажа по скорости и объёмам разделки рыбы стала лучший матрос-рыбообработчик рейса Вера Гордейчик. Она переработала более 300 тонн рыбы — 11 775 бункеров.

Екатерина Воронина, занявшая третье место по производственным показателям. Фото: Юлия НИКИТИНА

В Омске Веру ждут родственники и друзья, но она уже планирует после небольшого отдыха идти в следующий рейс. Работа в море - это особый труд. А работа на плавучем заводе подразумевает длительное отсутствие – до 10 месяцев. Члены экипажа «Всеволода Сибирцева» видят в таком формате только плюсы. В текущих условиях работа в море не только позволяет заработать внушительную сумму разом (более 1 млн рублей за одну экспедицию), а сбалансированный и постоянный график помогает успокоить нервную систему, избавляет от лишних тревог и ненужных переживаний. Удаленность плавбазы на многие мили от берега дает возможность членам экипажа из самых разных уголков страны чувствовать себя абсолютно безопасно.

- Для меня это уже третий рейс. И несмотря на достаточно тяжелый труд, в этом году мне было легче. В прошлом рейсе я была на втором месте, а в этом вышла по показателям на первое место, - делится впечатлениями главный передовик.

Первое место за отработанные часы на подхвате. Фото: Юлия НИКИТИНА

Веру лично поблагодарил управляющий группой компаний «Доброфлот» Александр Ефремов и премировал сотрудницу внушительной денежной премией по итогам рейса. Второе и третье место разделили Кристина Жукова (г. Уфа) и Екатерина Воронина (г. Артем, Приморский край). Девушки тоже готовы продолжить свою работу на плавбазе в новом рейсе.

Обеспечение максимально комфортных условий для экипажа — одна из важных задач компании. Зона отдыха, тренажерный зал, бассейн, библиотека обустроены специально для моряков, которые на протяжении 8-10 месяцев находятся посреди Тихого океана. Бесплатный интернет дает возможность поддерживать связь с близкими.

17 марта «Всеволод Сибирцев» уйдет на плановый ремонт, а в начале июля вновь отправится на промысел. К этому времени компания формирует новый экипаж, самая большая в матросах-обработчиках. Каждый год для работы на плавучем заводе приглашаются специалисты со всей страны - от Калининграда до Владивостока. А возможность работы в море открыта даже для новичков, что особенно актуально в настоящее время.

Если вы чувствуете в себе силы узнать подробности работы в море в команде компании «Доброфлот», то звоните на круглосуточную горячую линию - 8-800-555-08-24 (звонок по России бесплатный). Там все расскажут и подскажут какие документы нужны для отправки в рейс.

"Всеволод Сибирцев" завершил седьмой промысловый рейс. Фото предоставлено пресс-службой ГК Доброфлот

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Что собой представляет работа на крупнейшей плавбазе «Всеволод Сибирцев» можно прочитать в серии статей «Испытано на себе», которая разделила жизнь журналиста «КП» на «до» и «после».

Испытано на себе: как я в море ушла, похудела и миллион «нашла»

ЧАСТЬ 1, https://www.kp.ru/daily/27126/4208087/

ЧАСТЬ 2, https://www.kp.ru/daily/27126/4209085/

ЧАСТЬ 3, https://www.kp.ru/daily/27126/4210144/

ЧАСТЬ 4, https://www.kp.ru/daily/27127.3/4211298/

ЧАСТЬ 5 https://www.kp.ru/daily/27128/4213751/

Справка о плавзаводе «Всеволод Сибирцев»:

«Всеволод Сибирцев» - один из двух самых больших плавзаводов, оставшихся в мире. Его удалось вернуть в Россию после покупки у иностранной компании. Длина судна – 179,3 метра, высота от киля до клотика – 45 метров, водоизмещение – около 26 тысяч тонн, ширина – 28 метров. Благодаря возвращению «Всеволода Сибирцева» под российский флаг Приморский край получил 600 новых рабочих мест, а рыбаки - качественные бытовые условия работы в море. Судно оборудовано спутниковыми антеннами, что даёт свободный доступ в Интернет через Wi-Fi. Каюты сопоставимы по комфорту с гостиничными номерами. Есть две сауны, плавательный бассейн, столы для игры в настольный теннис, кинотеатр, конференц-зал, оборудованный тренажёрный зал, медицинский центр. Всеволод Сибирцев» по праву считается гордостью российского рыбохозяйственного комплекса. По своим техническим характеристикам судно уникально – его мощности позволяют выпускать четыре вида продукции: мороженую, консервную, пресервную и кормовую (рыбная мука и жир). Общий объём суточной переработки сырца может достигать 650 тонн. Производство практически безотходное.