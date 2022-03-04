Украинские националисты держат в заложниках 7,5 тысяч иностранцев

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- Несмотря на все наши призывы нацисты блокируют тысячи граждан Украины, а также большое количество иностранцев и не выпускают их для эвакуации в безопасные места. Террористы национальных батальонов продолжают использовать мирных жителей и иностранных граждан как живой щит, - заявил 4 марта начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник заявил, что только одних иностранцев, насильно удерживаемых в качестве заложников в различных населенных пунктах Украины, на сегодняшний день свыше 7,5 тысяч! В том числе: в Харькове - 3 189 граждан Индии, 2 700 граждан Вьетнама, 200 граждан Иордании, 30 граждан Египта; в городе Сумы - 576 граждан Индии, 121 гражданин Китая и 100 граждан Ганы, а также 60 граждан Египта и 45 граждан Иордании.

Он отметил, что наиболее тяжелое положение дел сохраняется в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе, а также в ряде других населенных пунктах. В указанных городах сегодня на лицо практически гуманитарная катастрофа. При этом отдавать иностранцев националисты не собираются, и даже угрожают чиновникам, которые пытаются это сделать.

- Вчера в Харькове на железнодорожном вокзале нацистами подверглась обстрелу группа индийских граждан. В пригороде Харькова в поселке Песочин украинскими радикалами заблокированы более одной тысячи индийских студентов, которые самостоятельно пытаются перейти на территорию России. В городе Сумы неонацистскими формированиями обстреляно общежитие на улице Харьковской, в котором проживают индийские студенты, в результате пять человек получили ранения, а судьба одиннадцати человек на данный момент неизвестна, - описал оперативную обстановку Мизинцев.

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. Фото: Алексей Ерешко/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Контакты российских военных с прежним украинским руководством городов и поселков тоже ничего не дает. Местные начальники и чиновники боятся противопоставить себя вооруженным националистам.

Мизинцев привел в пример разговор с ответственными должностными лицами в офисе президента Украины, которые предоставили ему контакт якобы ответственного должностного лица в Харькове.

- На наш звонок этому должностному лицу мы получили следующий ответ, цитирую его дословно: "Я их не держу, куда хотят - туда пусть и идут", - ответил собеседник, а потом еще добавил: "Я не самоубийца, как только я начну их собирать и отправлять в сторону России, я первый буду уничтожен батальонами территориальной обороны, а точнее национальными батальонами, то есть нацистами", - пересказал свой разговор представитель Минобороны, и подчеркнул, что "сложившаяся на данный момент обстановка характерна для всей территории Украины".

Похоже, что все риски здоровью и жизни иностранцев, которых националисты фактически взяли в заложники, будут на совести коллективного Запада, Организация Объединенных Наций, ОБСЕ и других международных организаций. Ведь Минобороны России ежедневно призывает мировое сообщество активно включиться в работу по принуждению киевского режима к соблюдению правил гуманного отношения к гражданскому населению.

Военное ведомство России просит незамедлительно представить гуманитарные коридоры для выхода из всех населенных пунктов, где украинские националисты насильно удерживают мирных жителей и иностранных граждан. А в ответ звучат лишь заявления о санкциях. Но разве возможно санкциями нейтрализовать гуманитарную катастрофу практически на всей территории Украины?

На прошедшем сегодня в Следственном комитета России заседание коллегии (были подведены итоги работы за 2021 год) Александр Бастрыкин дал оценку причинам создавшейся ситуации на Украине: "На протяжении нескольких лет киевская власть и националистические группировки совершают особо тяжкие преступления против населения Донбасса. В этой связи Следственным комитетом начиная с 2014 года возбуждено 512 уголовных дел, в том числе и в отношении представителей военного и политического руководства Украины, членов радикальных националистических объединений, а также сотрудников силовых структур. К уголовной ответственности привлекаются 180 лиц. Глава ведомства поручил подготовить необходимые ведомственные соглашения с компетентными органами ДНР и ЛНР".

Глава СК России призвал следователей активно общаться с беженцами. Фиксировать значимую информацию о противоправных действиях украинских силовиков, в том числе свидетельствующей о геноциде мирного населения для последующих судов.

Бастрыкин привел информацию по беженцам с Украины: среди прибывших с территории ДНР и ЛНР - 8347 несовершеннолетних, в том числе 1174 сироты, более 3 тысяч пожилых людей. С начала проведения специальной военной операции из опасных зон Украины эвакуировано более 149 тысяч человек, из них 40 629 детей, в том числе за истекшие сутки 5 855, из которых 1670 детей. Для них сейчас на территории России работает более 7 тысяч пунктов временного размещения. С каждым прибывающим организована строго индивидуальная работа.

Делается все, чтобы поддержать мирное население в освобожденных районах. Туда доставлено 217 тонн различных гуманитарных грузов, проведено 20 гуманитарных акций. Продолжается накопление гуманитарной помощи на пунктах сбора, уже накоплено свыше 12 тысяч тонн. Только за вчера проведены 16 гуманитарных акций в Сумской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению освобожденных районов передано 165 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания.

Сегодня спланировано еще 35 гуманитарных акций в Киевской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. В ходе которых населению освобожденных районов будет передано 280 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания и медикаментов.