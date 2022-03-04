Дмитрий Песков - о спорах среди работников культуры: "Идут жаркие дебаты. Но очень многие искренне поддерживают президента"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

- ...Дмитрий Сергеевич, я вот хотел узнать, заметили ли в Кремле манифест писателя Юрия Полякова, опубликованный на днях в соцсетях, он называется «Почем вы, мастера культуры?», - такой вопрос в пятницу, 4 марта, журналист «Комсомольской правды» задал Пескову. - И там Поляков доказывает, что пацифисты в рядах работников культуры - явление не такое уж безобидное. И вот я сейчас сделал с писателем интервью, в котором он приводит совершенно убойный факт. Известный актер, который снимается в сериале, этот сериал идет по ТВ, рассказал, что ему звонят создатели этого фильма и говорят: а, мы узнали, что ты за Путина, за проведение спецоперации на Украине, значит, в следующей серии тебя убивают, и потом ты не снимаешься. Известно ли вам вообще о пацифизме – вот о таком, об агрессивном? Ваше мнение, ваш комментарий по поводу этого?

- Нет, вы знаете, я, к сожалению, не знаком с этим материалом, поэтому ничего не могу комментировать.

- Тогда хотел бы обратить внимание на такой момент. За последние дни Владимир Владимирович провел уже два мероприятия, связанного с бизнесом, то есть это встреча с Шохиным, главой РСПП, и до этого ещё была встреча с бизнесменами. Вот, может быть, и с мастерами культуры поговорить бы, с теми, кто патриотически настроен, а не с теми, кто отмалчивается или ведет себя агрессивно и будоражит народ? По-моему, это очень нужно.

- Дойдет очередь и до такого мероприятия обязательно.

Но, все-таки, согласитесь, пожалуйста, что тема экономики сейчас, в условиях такой агрессивной окружающей среды, очень важна. Я не буду говорить, что она важнее, чем культура, - все важно.

Но экономика – все-таки это то, что касается всех нас, то, что касается благосостояния наших граждан.

И удары как раз направлены против нашей экономики, их нужно амортизировать и минимизировать последствия. Вот именно на этом сейчас акцентируется и правительство, и президент.

Да, действительно, там, среди представителей культуры, идут жаркие дебаты. Очень много тех, кто поддерживает президента, искренне поддерживает.

Есть те, кто до конца недопонимают суть происходящего. Но это не значит, что их надо антагонизировать. Им надо просто терпеливо объяснять. Терпеливо объяснять...

И сейчас, наверное, не время разделяться. Сейчас время нам всем объединяться. И - быть вместе.

И объединяться, конечно же, вокруг нашего президента.