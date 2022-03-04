«Майнинг нужно регулировать»: эксперты считают, что государству пора навести порядок на рынке производства криптовалют

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Майнинг криптовалют – новая нефть. Это своего рода производство виртуальных денег. И чем дешевле стоит электроэнергия, тем выгоднее им заниматься. Население отдельных регионов России с копеечными тарифами на электричество уже давно включилось в процесс. С одной стороны – это неплохой заработок для них, а с другой – огромные риски для других. Растет напряжение на сети, случаются аварии, перебои в электроэнергии, возгорания. Что делать государству? Регулировать, убеждены эксперты, выступившие на Красноярском экономическом форуме (КЭФ).

В ПОИСКЕ СЕРЫХ «ФЕРМ»

Да, основная часть страны услышав фразу «майнинг криптовалют» по-прежнему недоуменно морщит лоб, а жители Иркутской и Красноярской областей в теме. Майнят. Как правило – в серую, незаконно. Что нередко оборачивается реальными, а не виртуальными проблемами.

«Серые» майнеры подключаются к обычным сетям коммунально-бытового назначения и производят криптовалюту. Потребление электричества растет, а оплата производится по низким социальным тарифам. В результате из-за «серого» майнинга за последние три года в отдельных регионах произошел колоссальный скачок энергопотребления.

«По Иркутской области перекрестное субсидирование уже превышает 6 млрд рублей в год. Сейчас оно кратно вырастет, потому за весь «серый» майнинг платит крупный бизнес, - пояснил Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group. - Основными налогоплательщиками в регионах являются крупные предприятия, а нелегальные майнеры «отъедают» этот налог».

Причем, проблема не только в деньгах. Сети не выдерживают роста потребления электроэнергии, что приводит к аварийным отключениям. Энергетики вынуждены устраивать рейды по выявлению «серых» майнеров. Только за прошлый 2021 год было обнаружено более 1100 «ферм» по майнингу криптовалют.

ДО 30% БЮДЖЕТА РОССИИ

Россия уже подступалась к решению проблемы «серого» майнинга на территории страны. Полтора года назад Госдума приняла закон «О цифровых финансовых активах». Документ получился рамочный: закрепил основные юридические термины, предусматривает возможность сделок с «криптой», но запретил ее использовать в качестве платежного средства. Как видим, полноценного оборота криптовалют на территории страны нет, закон необходимо «докрутить».

«В Госдуму уже внесен законопроект об обороте криптовалют. Идея регулирования цифровой валюты и майнинга витала уже давно, а полгода назад мы перешли в активную фазу. Идут не просто разговоры, а законотворческая работа», — отметил в ходе круглого стола депутат Госдумы России Антон Ткачев.

«Майнинг (легальный) позволяет не только увеличить поступление налогов в бюджет, но и развивать экономику в целом. В России более 300 тысяч майнеров, поэтому это будет колоссальной поддержкой рабочих мест в стране. А если бы часть золотовалютных резервов хранилась в криптовалюте, их невозможно было бы заморозить», – считает финансовый директор EMDC Станислав Акулинкин.

По словам депутата заксобрания Красноярского края Дениса Терехова, 90% российского майнинга приходится на Красноярский край и Иркутск.

«По одной из гипотез, в Красноярском крае майнят на 300 млрд рублей. То есть если ввести на майнинг налоги, то бюджет Красноярского края может пополниться на 30 млрд. А весь майнинг может занимать объем 30% российского бюджета. В нынешней ситуации найти еще 30% российской экономики было бы спасением», — резюмировал парламентарий.

Эксперты считают, что отрасли требуются прозрачные правила игры. Тарифы на электроэнергию необходимы диверсифицированные, напрямую зависящие от объемов потребления. В конце концов не могут хозяева скромного домика с объемом потребления как многоэтажка платить столько, как их соседи за дачный домик. Не справедливо!

При этом потенциал России в области криптоактивов практически бесконечен. Тарифы на электроэнергию конкурентные. В ряде регионов активно развивается ветровая и приливная генерация, что делает майнинг экологичным. Да и IT- специалистов в стране хватает.

Похоже, пришло время перейти от полумер к полноценному регулированию рынка «крипты»…