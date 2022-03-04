Как раньше, уже точно не будет: россияне не верят в полную отмену западных санкций

Опрошенные не верят, что в обозримом будущем взаимоотношения с Западом нормализуются. Фото: Иван МАКЕЕВ

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что с России будут сняты все санкции, как только прекратится российская спецоперация по защите Донбасса. Сайт KP.RU провел опрос и узнал, верят ли в это россияне.

Мы задали вопрос «Как вы думаете, когда отменят все ограничения», и выяснили, что опрошенные не верят, что в обозримом будущем взаимоотношения с Западом нормализуются.

Больше половины респондентов выразили уверенность, что полностью санкции отменены уже никогда не будут. Кроме того, часть западных производителей и поставщиков, скорее всего, так и не вернутся на российский рынок даже после стабилизации ситуации. Такого мнения придерживаются 52% опрошенных.

«Пусть лучше не отменяют свои санкции. Нам они полезны. Вначале будет трудно, а потом нам будут уже не страшны никакие ограничения», - говорит одна из участниц опроса.

«Ничего США не отменят. Они все делали для развития конфликта. Посмотрите, с какой радостью они сообщают, что будут единственными поставщиками энергоресурсов в Европу», - добавляет другая.

А вот еще 14% опрошенных верят, что со временем ситуация нормализуется, и санкции начнут постепенно сниматься. Правда, произойдет это, скорее всего, не скоро, может быть, через год или больше.

12% респондентов выразили уверенность, что текущие ограничения носят столь массовый характер, что вряд ли продержаться долго. По мнению этой категории опрошенных, уже к лету, наверняка, начнутся послабления.

«Надеюсь, приостановки временные и не перерастут в сплошные запреты. Я бы хотела отмены ограничений и поскорее. Порой санкции даже пугает», - признается участница опроса.

А вот еще 12% заявили, что введенные против России санкции невыгодны, в первую очередь, самому Западу: их компаниям, производителям, поставщикам. В связи с этим россияне полагают, что первые санкции могут начать снимать уже до конца текущего месяца.

«Apple сутки только продержалась. И все остальные скоро опомнятся. Уже убытки несут в миллиарды долларов и евро», - говорит участник исследования.

Еще 11% опрошенных заявили, что затрудняются ответить на поставленный вопрос.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 11 тысяч человек.