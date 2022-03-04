Почему Россия настолько всерьез восприняла ядерные угрозы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Одной из причиной военной спецоперации России стали слова президента Зеленского о возможности для Украины вернуть себе ядерное вооружение. И не просто слова, а реальные намерения это сделать. Министр обороны Сергей Шойгу напомнил, что для создания ядерного оружия Украина имеет гораздо больше возможностей, чем Иран и Северная Корея. А президент России сказал, что это «не пустая бравада» Зеленского, поскольку Украина располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки.

Поразительной была лишь реакция Запада: там «браваду» Зеленского практически не заметили. И это при том, что американцы, в первую очередь, крайне остро реагируют на любые угрозы появления ядерного оружия у «недружественных» им стран. Тут же вводятся жесткие санкции и прочие наказания. А Израиль так и попросту разбомбил в 1981 году ядерный реактор в Ираке, посчитав возможность появления ядерного оружия у Саддама Хусейна недопустимой. Западное мировое сообщество тогда это приняло как должное.

Ядерная триада России заставляет с ней считаться. Не исключено, что без нее Россию давно бы разорвали на куски. И Запад похоже придумал, как забрать у России этот козырь. Нужно лишь снова наделить ядерным статусом Украину и направить ее против России. Возможно, именно это и было все последние четверть века одной из главных целей расширения НАТО на восток. Дело в том, что от Харькова до Москвы ядерная бомба будет лететь две минуты. Из которых одна уйдет только на доклад о совершенном запуске. Это дает надежду Западу, что Россия просто не успеет ответить на такое коварное нападение.

Не случайно, многие американские эксперты сейчас говорят, что ядерное разоружение Украины в 1992 году было роковое ошибкой, которое предопределило новый подъем России.

Возможно, именно появление ядерного оружия у Украины и было все последние четверть века одной из главных целей расширения НАТО на восток. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Все дело в том, что в начале 1990-х считалось, что украинское ядерное оружие угрожает США, - объясняет эксперт по постсоветским странам и вопросам разоружения Александр Ананьев. - На тот момент 46 украинских ракет, как заявляли сами украинские генералы, были нацелены на США, поэтому Украине, обладавшей тогда третьим ядерным арсеналом в мире, нужно было либо разоружаться, либо возвращаться под влияние России, которая включила бы украинскую военную группировку в свою. России был выгоден второй вариант - она могла бы сократить определенный объем ядерного оружия на территории Украины в обмен на сокращение такого же объема в США. Но тогдашний президент Кучма предпочел разоружение в обмен на его финансирование американцами. Однако надежды украинских руководителей на крупную «материальную помощь» не оправдались. А Россия из-за позиции украинского руководства понесла геополитические потери.

- Почему Украина все время обвиняет Москву в нарушении Будапештского меморандума? Неужели он так важен как гарантия безопасности и территориальной целости страны?

- Никаких особых международных гарантий для Украины, дающих ей какие-либо особые права, отличные от прав, скажем, России, меморандум не содержит. В тексте этого рамочного документа от имени трех ядерных держав говорится об обещании уважать суверенитет Украины и не применять против нее ядерное оружие согласно принципам Заключительного Акта ОБСЕ. То есть Украина может рассчитывать на выполнение этого обещания при условии соответствия Хельсинкским принципам, один из которых - обеспечение равной и неделимой безопасности. Однако после антиконституционного госпереворота 2014 г. Украина постоянно снижала безопасность России, предоставляя свою территорию под военную инфраструктуру стран НАТО. К тому же ни США, ни Англия как подписанты не были заинтересованы сделать этот документ обязательным для исполнения, он не имеет и никогда не имел юридически обязательной силы: парламенты стран-гарантов его не ратифицировали.

Еще совсем недавно, напомнил Александр Ананьев, экс-президент Украины Леонид Кравчук так объяснял отказ от ядерного оружия: Киев был вынужден отказаться от ядерного оружия по требованию западных стран и под угрозой санкций со стороны США.

Украина, как-то сказал тот же Кравчук, была бы похожа на «обезьяну с гранатой», если бы не отказалась от ядерного оружия. Зеленский, выходит, мечтает стать такой обезьяной.

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