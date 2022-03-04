"Поражение мозга из-за сифилиса": врач рассказал, что происходит с бывшей женой Андрея Аршавина

Алиса Казьмина рассказала, что у нее обнаружили сифилис третьей стадии.

На днях бывшая жена Андрея Аршавина шокировала поклонников откровенным признанием. Алиса Казьмина рассказала, что у нее обнаружили сифилис третьей стадии. Диагноз подкосил психическое здоровье многодетной матери. Врач оценил перспективы многодетной матери на исцеление.

"Поздняя форма сифилиса называется нейросифилис, или менингиально-васкулярный сифилис. Происходит поражение мозговых оболочек, нейроганглии (скопления клеток) спинного мозга", - пояснила дерматовенеролог Наталия Жовтан.

По ее словам, сегодня заболевание достаточно хорошо диагностируется. Его выявляют по анализам крови и спинно-мозговой жидкости. При этом заболевание может протекать бессимптомно или с психиатрической симптоматикой.

"Проявления бессимптомного нейросифилиса можно заметить спустя 10-20 лет от момента заражения. Опознать нейросифилис можно по шаткой, «шлепающей» походке и другим признакам. Это и снижение слуха, зрения, вибрационной чувствительности. Могут быть и нарушения психиатрического характера: деменция, слабоумие. Нейросифилис может мимикрировать под шизофрению или параноидальные расстройства", - цитирует специалиста 5-tv.ru.

Дерматовенеролог предупредила, что на поздней стадии сифилиса у пациента могут осложниться другие заболевания. Так, аутоиммунные процессы, на которые бывшая жена Андрея Аршавина жаловалась изначально, отягощаются нейросифилисом.

Врач предупредила, что быстро вылечить нейросифилис нельзя. "Быстрого лечения тут никак не может быть. Это воспалительный процесс достаточно серьезных структур нервной системы. Можно сдерживать антибиотиками пенициллинового ряда. Длительное лечение на несколько курсов. Пациенты - инвалиды пожизненно", - резюмировала эксперт.