Украина не возьмет «ни капли в рот»

На Украине решили бойкотировать Coca-Cola из-за отказа уходить с российского рынка Фото: Shutterstock

У "диванных диверсантов" информационных войск Украины (я не шучу – сборище блогеров именно так охарактеризовали в Киеве минувшей ночью, призвав их бить во все международные колокола по поводу происходившего на Запорожской АЭС) появился новый враг. Можно сказать, стратегический. Международная и американская компания Coca-Cola. Врагом она стала не потому, что ее продукция как-то воздействует на здоровье, а сладкая водичка, как минимум, не укрепляет поджелудочную. Нет, все еще страшнее. Во всяком случае, как это видится украинским патриотам из украинских торговых сетей. Ритейлеры сразу из нескольких сетей решили наказать американцев за то, что они не ушли с российского рынка.

От сотрудничества с Coca-Cola отказалась торговая сеть Novus, а другая сеть Varus даже сделала расширенное объявление: "Мы убираем из продажи всю продукцию Coca-Cola из-за отказа компании присоединиться к санкциям и выйти с рынка страны-агрессора… Присоединяйтесь к бану Coca-Cola в нашей стране… Coca-Cola иди за российским кораблем".

В этих торговых сетях и присоединившихся к ним магазинах (а такие будут, можно не сомневаться) отныне из продажи исчезнут такие напитки, как Сoca-Cola, Rich, Schweppes, Sprite, Burn, BonAqua, Fanta, Monster, Fuzetea.

В очередной раз стоит отметить, что раздутый укропатриотизм, вызванный к жизни чувством излишнего собственного величия, явно мешает диванным патриотам адекватно воспринимать окружающую действительность. Где какая-то мелкая украинская торговая сеть, и где Coca-Colа? Полагаю, что американская компания даже не заметит этого комариного писка.

Заметьте, кстати, что среди западных компаний, которые присоединились к санкциям против России по пальцам можно пересчитать тех из них, кто имеет на территории нашей страны собственные производства. В основном, это поставщики товаров и услуг с территорий своих собственных стран. Международные контейнерные морские перевозки, интернет-магазины, логистические фирмы, выполнение российских заказов, теле- и киностудии и т.д. А что касается поставщиков той же электроники, то они, в большинстве своем, лишь приостановили поставки своей продукции на какое-то время. Чему несказанно обрадовались их конкуренты из Южной Кореи, которые уже пролоббировали себе разрешение по-прежнему торговать с Россией.

Что же касается Coca-Colа, то это не поставщики товаров из заграницы, а десять гигантских заводов компании на российской территории от Санкт-Петербурга и до Владивостока. Это 60% рынка сладких напитков (преимущественно, газированных) и 40% соков в России. Такие компании подобными долями на рынке большой страны не бросаются. Кстати, и по своим масштабам, и по покупательской способности российский рынок гораздо притягательнее для любой международной компании, нежели тот же украинский. Да и многие десятки тысяч сотрудников в разных компаниях, не только на самих заводах Coca-Colа, но и в фирмах, осуществляющих логистику, поставляющих сырье, упаковку и т.д., просто не поняли бы такого шага. Не говоря о миллионах потребителей. Тем более, что о таком шаге конкурентов просто мечтает, например, та же "Пепсико".

А господа украинские патриоты, вооружившись лозунгом "Ни капли в рот!" (далее господин полковник попросил гусаров замолчать), могут и далее пребывать в мире своих фантазий, в которых они, подобно бандерлогам, "самые умные и красивые" в джунглях. Джунглям это совершенно по барабану.