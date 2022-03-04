Путин поговорил с канцлером Германии о нацистах

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Вечером в пятницу канцлер Германии Олаф Шольц позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить нашу спецоперацию на Украине. Европейский политик озабочен новостями о боевых действиях, гибели мирных людей и потерях среди военных.

В ответ российский лидер заявил, что Европа восемь лет не хотела видеть, как убивали в Донбассе. 14 тысяч людей погибло в республиках на юго-востоке Незалежной. При этом, сейчас наши солдаты делают максимум, чтобы избежать жертв среди гражданских.

- Информационные вбросы о якобы ведущихся обстрелах Киева и других крупных городов являются грубыми пропагандистскими фальшивками, - заявили в Кремле.

Путин подчеркнул, что военные преступления совершают неонацисты. Они прячут свою технику в жилых кварталах, чтобы прикрыться мирными жителями. Украинские власти знают об этом, но ничего не делают.

Глава страны недовольно рассказал о наемниках из Албании, Хорватии, Косово, которые участвуют в конфликте.

Шесть тысяч иностранцев, большинство студенты, не могут покинуть Украину. В них стреляют, когда они пытаются уехать.

- Среди последних вопиющих фактов – обстрел неонацистами общежития студентов-иностранцев в городе Сумы, в результате чего есть раненые, - рассказали в пресс-службе президента.

Глава страны попросил Шольца повлиять на Киевские власти, чтобы те освободили иностранцев и помогли с их эвакуацией. Мы же готовы к диалогу с Украиной, мир наступит при выполнении наших условий:

- Отказ от НАТО и ядерного оружия.

- Демилитаризация.

- Признание Крыма и независимости ЛДНР в границах Донецкой и Луганской областей.

- Влияние националистов на власть должно закончиться.