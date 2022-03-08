Любовь к кино, героизм и самопожертвование. Зачем российские девушки идут в армию

В этом году, правда, обстановка в мире не очень располагает к увеселениям. Но состязания в Учебном центре решили не отменять, традиция все-таки Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВСЕХ ПОБЕДИМ

- Ой, девчонки, что ни говори, а в армии хорошо, - ефрейтор Анастасия Проскурина откинула прядь волос со лба. – Готовить не надо, это раз. Думать о том, что надеть утром, это два. Краситься особо не надо – три. Долго выбирать, какой фильм посмотреть – это четыре.

- А какие фильмы у вас тут показывают? – спрашиваю.

- Новости, - смеется Настя. – А по выходным что-нибудь про войну – много хороших советских фильмов. Да и сейчас хорошо снимают, «Мы из будущего», например. В общем, есть, что посмотреть, не жалуемся.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С Анастасией мы познакомились в Переславле-Залесском в 90 межвидовом учебном центре Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Настя – связист, вместе с другими девчонками из воинских частей со всей страны она приехала на трехмесячные курсы переподготовки. Они все контрактницы, живут в казарме, изучают специальность, подтягивают физическую и общевойсковую подготовку. А перед 8 марта в Центре проходит традиционный девичий конкурс «Макияж под камуфляж», 15 девушек со всей страны (это команда «Звезда») борются за победу с командой таких же девчонок, которые служат в учебном центре (у них команда «Красивая сила»).

В шутливом пассаже Насти о том, как хорошо в армии, на самом деле только доля шутки. Она из Нижнего Тагила, успела выучиться на учителя физкультуры и даже поработать тренером по растяжке (она что, и шпагат может? Да она на нем спит). Но год назад взяла и пошла на контрактную службу. И с тех пор ни разу не пожалела, служба ей действительно нравится. Даже месячный курс молодого бойца, где была и школа выживания, и марш-броски на 30 километров, «зашел», словно родной.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сейчас Настя служит в Балабаново под Калугой, в свободное время занимается настольным теннисом и вообще живет полной жизнью. Надо ли говорить, что по физподготовке у нее высший уровень. А за это, между прочим, в армии доплачивают 70 процентов к жалованию. Через две недели после приезда Настя в Переславле-Залесском умудрилась даже выиграть бронзу на городских теннисных соревнованиях. А теперь собиралась и на военных стартах всех позади оставить.

- Вот только по собачке своей скучаю, у меня шарпей Оскар, - признается ефрейтор Проскурина. – Ну ничего, сейчас всех победим, потом доучимся, и домой поедем.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

БАБУШКА, НЕ ПРОМАХНИСЬ!

«Макияж под камуфляж» - это сразу несколько соревнований в одном. Например, боевые – полоса препятствий, биатлон, стрельба, разборка-сборка автомата и бег в противогазе и костюме РХБ-защиты. Или состязания по специальности, когда нужно быстро отстучать донесение азбукой Морзе, причем так, чтобы на том конце смогли все разобрать. Или кулинарный конкурс, с него голодным точно не уйдешь. На интеллектуальной викторине и магистры «Что? Где? Когда?», наверное, забуксовали бы. А еще есть творческий конкурс с песнями, танцами, частушками и нарядами.

В этом году, правда, обстановка в мире не очень располагает к увеселениям. Но состязания в Учебном центре решили не отменять, традиция все-таки. Постарались, правда, шутки из программы убрать, по возможности сосредоточиться на том, что ближе к боевой подготовке.

Вот ефрейтор Юлия Тимохова плюхается каской в грязь и просачивается под колючей проволокой. Потом перемахивает стену, снова падает и бросает гранату в фанерный макет танка. Уже 4 года Юля служит старшим механиком связи в Иркутске, смотришь на нее, и кажется, что она целыми днями на полосе препятствий тренируется.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Звезда» и «Красивая сила» идут вровень. Сборная курсанток выходит вперед, но девушки учебного центра вроде догоняют их на стрельбище. Все закономерно, девчонки из регионов уже почти месяц тренируются на полосе препятствий, а «аборигенки» традиционно сильны в стрельбе - бах, бах, из мишеней клочья летят. Но вот Ольга Кириллова из Тейковской дивизии РВСН берет автомат и спокойно кладет в мишень пулю за пулей, восстанавливая равновесие.

Ольга, кстати, уникальный человек. В армии она служит уже девятый год, а если считать льготные, то все 11. Она, как и почти все, получает 70-процентную надбавку за высший уровень по физической подготовке. И при этом она… уже бабушка. Серьезно, у нее дочери уже 23 года, а внуку – три! Дочь, между прочим, тоже два года прослужила в Тейковской дивизии. Но потом вышла замуж, родила и решила посидеть дома.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Армия для женщины – самое то, - смеется Ольга. – Лучшего места, чтобы поднимать детей, не найдешь. Я сначала служила в системе исполнения наказаний. Была даже офицером. Но мне не нравилось. А как в Тейково перешла, так все по мне, просто счастье какое-то.

Что ж, команда «Звезда» - эта маленькая сборная России – в упорной борьбе одержала победу.

- В прошлом году команда-победитель ездила по Золотому кольцу, - говорит Владимир Черняк. – А в этом году победителей ждет поездка в Главный храм вооруженных сил в парке «Патриот». Вообще, мы проводим такой конкурс каждый год. И почему-то команда девушек, приехавших на переподготовку, побеждает чаще. Наверное, у них мотивация выше.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВОТ ЭТО БУДЕТ КЛАСС!

Как девушки становятся военными? Очень по-разному. Многие сначала приходят работать в воинские части вольнонаемными, а уже потом подписывают контракт. Многих привлекает стабильность, чувство товарищества и взаимовыручки, которые есть в армии. И все признавались, что желание служить стране было далеко не последним мотивом.

- А я пошла в армию из-за кино, - призналась Юля Тимохова, когда в после соревнований мы расселись в чайной комнате казармы. – Особое влияние – «… А Зори здесь тихие». Это такое мужество, такой героизм и самопожертвование! Столько раз смотрела, и каждый раз плакала. А еще современный фильм «Битва за Севастополь». Это просто потрясающая картина!

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А мне «Балканский рубеж» понравился, как наши против террористов в Сербии воевали, - заметила одна из девушек, и остальные энергично закивали.

И все же военные девушки - все равно девушки, красивые, веселые, нежные. Накануне 8 марта это особенно заметно. Приехав на 3 месяца на учебу, они через два соскучились по самым прозаическим вещам.

- Как я мечтаю о своей кроватке дома, - шутливо запричитала одна.

- А я – по большой ванне, в которую можно с пеной воду набрать, - подхватила вторая.

Иногда у курсанток случаются увольнения, и тогда они бегом летят в маникюр-педикюр и в косметические салоны. Хоть косметика в армии разрешается в ограниченном количестве, а выглядеть красивой в выходной ну очень хочется.

Достопримечательности - храмы и музеи, которыми Переславль-Залесский очень богат, девчонки дружно оставили на потом.

- Успеем, - говорит та же Настя Проскурина. – Здесь и другие интересные вещи есть. Вы же, наверное, знаете, что здесь родился Александр Петров, главный актер из фильма «Т-34». У него здесь дом и даже отель, говорят, есть. Вдруг я его встречу, вот это будет класс!

Впрочем, такое легкомыслие свойственно не всем. Ольга Кириллова всерьез подумывает о том, чтобы обойти все храмы.

- У меня муж собирается приехать, - говорит она. – Да и дочь тоже. Здесь же не очень далеко, километров 150 всего. Только мы пока никак не можем совместить дежурства-выходные. Он ведь тоже военный. Но, думаю, обязательно соберемся и вместе пройдем по святым местам.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ ЖДЕМ ВАС ДОМОЙ, ЖИВЫМИ И С ПОБЕДОЙ»

Спецоперация на Украине, конечно, наложила свой отпечаток на все. Когда я спрашивал девушек, что бы они пожелали тем парням, которые защищают безопасность родины, они глубоко задумывались. А потом очень серьезно произносили практически одни и те же слова:

- Мы желаем вам мужества, силы, терпения и удачи. Пусть ангелы уберегут вас от беды! И очень-очень ждем вас домой, живыми и с победой!