Больная сифилисом бывшая жена Андрея Аршавина показала, как теперь выглядит

Больная сифилисом Алиса Казьмина исхудала до 49 кг и покаялась перед Андреем Аршавиным Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бывшая жена Андрея Аршавина не так давно объявилась в соцсетях и рассказала, что с ней происходило за последние полгода. Оказывается, Алиса Казьмина лечится от третьей стадии сифилиса. Многодетная мама также успела сделать пластическую операцию - из-за тяжелого недуга ее нос буквально провалился. Алиса отважилась показать фото после хирургического вмешательства.

Бывшая жена Андрея Аршавина перенесла операцию по восстановлению носа. Фото своего нового лица она разместила в блоге. А также подробно рассказала о том, с чем ей пришлось столкнуться. Алиса Казьмина похудела до 49 килограммов.

"У меня есть волосы и нос! Укладка и макияж! И живые глаза!.. Впереди у меня вторая пластика! Сейчас я и без второй пластики отлично выгляжу! Я еле выжила. Я снова встала с колен", - гордо поведала женщина.

А потом внезапно стала нахваливать бывшего мужа, которого не так давно поливала помоями. Дело в том, что у нее сейчас испортились отношения с мамой. Алиса даже обвинила пенсионерку в том, что та заразила ее сифилисом.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

"Андрей, спасибо, что ты по закону со мной судился, и не был тварью, которая трогает детей. Потому что ты по-настоящему их любишь. И всегда считал, что детям лучше с мамой. И никогда ни одного слопав про маму плохо им не сказал. А ведь Андрей правильно не любил тебя. Смотрел и все знал про тебя. Может, если бы тебя не было так много, и брак был бы. И не позволила бы тебе сотворить с собой такое. Береги себя, мам. Больше я этого слова не скажу никогда", - пишет Казьмина.

Она также заявила, что близкие над ней издевались, истязали ее и обворовывали. "Отравила меня мать! И уже давно, год сифилиса - не меньше. Травила упорно, ей оставалось только наблюдать, как сгорает ее дочь. Осознанно доводила до психоза", - резюмировала бывшая жена футболиста.