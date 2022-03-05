Программа борьбы с контрафактом реализуется по плану

Маркировка товаров — это очень полезная для покупателей система отслеживания товара от производителя до потребителя. С помощью простого приложения «Честный знак», скаченного бесплатно на телефон, нужно просканировать специальный DataMatrix код, размещенный на товаре. Внешне он похож на знакомый всем QR-код. Буквально несколько секунд и покупатель получает полную информацию, где и когда был произведен продукт, адрес производителя, основные характеристики товара. Если такого знака не будет на товаре из списка товаров, включенных уже в систему обязательной маркировки, то перед вами подделка, контрафакт, и покупать его опасно.

Цель введения маркировки – сделать российский рынок максимально прозрачным. Предприниматели будут защищены от недобросовестной конкуренции и подделок своей продукции, а потребитель получит качественный товар.

Национальная система маркировки внедряется Минпромторгом России с 2019 года и сейчас охватывает 14 групп товаров: лекарства, табак, обувь, пять категорий товаров легкой промышленности, а также шубы, духи, шины и фототехнику, молочную продукцию, минеральную воду и вот теперь - питьевую воду.

Почему же не все товары маркируются на сегодня, если это такая полезная и важная штука?

Маркировка товаров и регистрация в системе вводится постепенно, поэтапно, чтобы снизить нагрузку на бизнес, чтобы и производители, и потребители убедились, что система эффективна. Планируется, что к 2024 году обязательной маркировке будут подлежать практически все группы товаров – будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров.

Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов обращает внимание на важные моменты: - Во-первых, параллельно с внедрением системы маркировки товаров реализуются меры государственной поддержки участников программы. Минпромторг через Фонд развития промышленности предоставляет льготный заем до 50 миллионов рублей на 2 года, всего под 1 процент. Предприятия могут покупать необходимое оборудование под этот заем. Программа уже пользуется большим спросом. Во-вторых, затраты на оборудование носят разовый характер и уже в ближайшей перспективе этот проект дает выгоду для всех: для производителей, для ритейла, для государства и, в первую очередь, для нас - потребителей.

Оператором, этой программы выбран – Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Оператор занимается непосредственным взаимодействием со всеми предприятиями, подключающимися к системе. Помогает с внедрением маркировки в технологический процесс производства, логистики, торговли, с решением любых проблем, связанных с маркировкой.

Оператором, этой программы выбран – Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Оператор занимается непосредственным взаимодействием со всеми предприятиями, подключающимися к системе. Помогает с внедрением маркировки в технологический процесс производства, логистики, торговли, с решением любых проблем, связанных с маркировкой.

Кирилл Волков, руководитель управления безакцизных товарных групп Центра развития перспективных технологий: инициатива о внедрении маркировки упакованной воды принадлежит бизнесу. ЦРПТ достаточно длительное время обсуждали и разрабатывали с представителями ведущих компаний методы и процессы маркировки, проводили эксперимент. Цифровая маркировка уже не раз подтверждала свою эффективность. Главным образом, она делает теневую торговлю бессмысленной.

Екатерина Приезжаева, директор Департамента цифровой маркировки Минпромторга: Минпромторг оценивает готовность предприятий – к маркировке упакованной питьевой воды как очень высокую. Времени на подготовку было достаточно. Кроме того, нормативными актами предусмотрена возможность для предприятий, которые по каким-то техническим причинам оказались не готовы к маркировке с 1 марта, реализовать воду, произведенную до даты начала маркировки. У предприятий была возможность сделать складские запасы и тем самым продлить себе период подготовки.

Вячеслав Булатов, директор по производству BAIKALSEA Company, рассказал, что компания присоединилась к эксперименту еще за год до введения обязательной маркировки для питьевой воды, что позволило компании спокойно отладить весь процесс.

- Мы модернизировали действующее оборудование, которое у нас есть. И было закуплено дополнительное оборудование, которое требует выполнение специальных условий для маркировки», — сказал он.

Правила маркировки определяются Федеральным законом № 488, который вносит соответствующие изменения в ФЗ 381. Для определенных товарных групп принято Постановление Правительства №792-p от 2018 года. В прошлом известный предприниматель, а ныне депутат Государственной Думы, член Комитета по аграрным вопросам - Сергей Лисовский, принимал непосредственное участие в разработке законодательной основы введения системы маркировки. Накануне старта маркировки питьевой воды он посетил производственный комплекс BAIKALSEA Company в городе Иркутской области.

- В России ведется активная борьба с некачественными продуктами и недобросовестными производителями. Программа обязательной маркировки упакованной питьевой воды, будет способствовать созданию добросовестной конкуренции в данной отрасли, обеспечит должный контроль государства за использованием такого важного природного ресурса как питьевая вода, и главное - будет гарантировать качество воды для потребителя. Также крайне важно маркировать детскую воду, так как здоровье детей — это первостепенная задача для нашего государства. Я считаю, с неё стоило и начинать», - отметил депутат Сергей Лисовский.