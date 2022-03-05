Журналисты опросили жителей Харьковской области, которые вырвались с территории Украины и добрались до Белгородской области.

Журналисты опросили жителей Харьковской области, которые вырвались с территории Украины и добрались до Белгородской области.

- Магазины и аптеки закрыты, из дома выходить не давали, постоянно стреляли, у нас от этого коровы перестали доиться, - рассказывает мать двоих детей.

Жители Харьковской области благодарят сотрудников пограничной службы, что поддерживали их в дороге, обеспечивали безопасность.

- "Айдар" и "Азов" (запрещены в РФ) самые кровожадные по телевидению выступали, угрожали, что всех будут резать, но сейчас там ваша полиция пришла, уже наводит порядок, - говорит пенсионер.

Видно, что беженцы до конца не могут поверить тому, что вырвались. Украинские националисты получили от киевской власти распоряжение: удерживать мирных жителей, прикрываться ими как "живым щитом" от российских военных.

Жители Харьковской области благодарят сотрудников пограничной службы, что поддерживали их в дороге, обеспечивали безопасность.

Беженцы подчеркивают, что на территории, контролируемой российскими войсками, никаких проблем не было, их везде угощали едой, водой, помогали чинить машины.

Напомним, 5 марта в брифинге по работе межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Мизинцев отметил блокирование националистами выхода беженцев через гуманитарные коридоры из Харькова, Сум, Мариупольской и Волновахском направлениях.

Националисты, пользуясь безнаказанностью убивают, грабят и насилуют мирных жителей, разрушают социальную инфраструктуру районов, с которых в ближайшее время будут выбиты. Среди них особенно выделяются зверствами западенцы и недавно отмобилизованные Зеленским из тюрем уголовники.

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