Возмущенные зрители срывают концерты оскандалившегося Валерия Меладзе

После того, как Меладзе резко высказался против российской спецоперации операции на Украине, поддерживать его рублем вчерашние поклонники не собираются. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Международный женский день Валерий Меладзе должен был выступать на Рублевке: билеты на его шоу продавались по цене от 18 до 60 тысяч рублей. Однако, в последний момент концерт пришлось отменить - не помогла даже акция "два билета по цене одного".

- Мероприятие переносится на 8 марта 2023 года, билеты можно сдать по той же цене, по которой они приобретались, - рассказали kp.ru в кассе концертного зала Барвиха Luxury Village. - Вопреки слухам, Юрий Антонов и Александр Серов вместо Валерия Меладзе выступать не будут. На эту дату теперь никаких выступлений нет.

Уточнять причины такого кульбита организаторы не стали, сославшись на отсутствие информации: мол, представители артиста им ничего не объяснили. Оказалось, с прессой представители Меладзе общаться тоже не намерены.

- Послушайте, почему вас вообще это интересует? - ответил вопросом на вопрос концертный директор Меладзе Сергей Луппов и буквально потребовал отчета. - Какая-то крошечная концертная площадка на 500 мест - зайдите на сайт, посмотрите схему, сколько столиков там помещается. Когда отменяются выступления на 6000 зрителей, почему вы об этом не пишете? Почему прицепились именно к нам?! Шоу были перенесены из-за проблем со здоровьем: о новом графике гастролей будет объявлено в соцсетях.

Впрочем, болезненная реакция у Меладзе и его помощников вполне объяснима: шоу некогда обласканного вниманием публики певца срываются одно за другим. Первым слетели гастроли в Воронеже, следом - большой концерт на белорусской площадке "Минск-Арена". Ну а сорвавшаяся вечеринка с рублевскими богачами стала для музыканта последней каплей.

Певец Валерий Меладзе. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Между тем, зрители не скрывают: после того, как Меладзе резко высказался против российской спецоперации операции на Украине, поддерживать его рублем вчерашние поклонники не собираются. Люди отказываются от билетов, а в Инстаграме артиста так распекли за лицемерие, что он вынужден был закрыть комментарии и попросту исчезнуть из соцсетей. "Позор! Вы забыли, в какой стране так сытно кормитесь много лет?", "Отвернулись от России при первой же возможности!", "Если на Украине так хорошо, почему же вы оттуда сбежали в Россию", - пишут пользователи соцсетей Валерию Меладзе. Кто-то и вовсе уверен, что пост певец опубликовал не бесплатно.

- Выяснилось, что "антивоенные" эмоциональные посты звезд в соцсетях - всего лишь щедро проплаченный пиар от Зеленского. Участвующие в "пацифистской" кампании селебрити получали от 500 тысяч до 1 млн евро за каждый пост, - сообщил телеграм-канал "Банкста". - Оригинальностью тексты и видео не отличаются: все сделаны как под копирку. Невооруженным взглядом видна продюсерская жилка Зеленского.

Кроме того, Меладзе и других звезд, которые осудили спецоперацию, раскритиковали коллеги. Актриса Юлия Михалкова заявила, что "всем этим "звёздам" было выгодно на протяжении восьми лет не замечать ужасы, на которые Украина обрекла жителей Донбасса, хотя там жили русские люди". Писатель Вячеслав Коновалов назвал поведение знаменитостей не чем иным, как "вакханалией". А самой громкой стала публикация Николая Баскова о том, что "Россия войны не начинает - она их заканчивает": "натурального блондина" поддержали тысячи сограждан.