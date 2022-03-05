«Бостонского террориста» Джохара Царнаева казнят

Верховный суд США утвердил смертный приговор, вынесенный ранее

Верховный суд Соединенных Штатов принял решение об отмене постановления федерального апелляционного суда, отменившего смертный приговор террористу Джохару Царнаеву, прозванному «Бостонским подрывником».

– Джохар Царнаев совершил ужасающие преступления. Шестая поправка Конституции США гарантирует ему справедливый суд с непредвзятым жюри присяжных. Этот суд состоялся, – прокомментировал решение Верховного суда прокурор Кларенс Томас.

Известно, что голоса судей, решавших судьбу террориста, разделились – шестеро проголосовали за смертную казнь, трое высказались против.

Таким образом, в отношении Джохара Царнаева вновь действует приговор, вынесенный ему судом присяжных в 2015 году и отмененный в 2020 году.

Джохар Царнаев, которому на момент совершения терактов было 19 лет, вместе со своим старшим братом Тамерланом устроили два взрыва у финишной черты бостонского марафона весной 2013 года. Взрывы унесли жизни троих человек, более 260 получили ранения.

Во время погони и задержания Тамерлан Царнаев погиб (по утверждениям свидетелей, брат переехал его автомобилем), а сам Джохар, получивший несколько ранений, был задержан.

Во время суда большинство присяжных признали Джохара Царнаева виновным и по всем пунктам обвинений, большая часть из которых предусматривала смертный приговор.

Защита террориста, не пытаясь доказать невиновность своего клиента, настаивала лишь на отмене смертной казни, утверждая, что на момент совершения преступления Джохар Царнаев находился под сильным влиянием своего старшего брата.