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Звезды5 марта 2022 15:36

«Жмурки» с «Братом» возвращаются в российский прокат. Вместо «Бэтмена» в кинотеатрах теперь снова можно посмотреть фильмы Алексея Балабанова

Детей можно будет отвести на мультик про трех богатырей
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Кадр из фильма "Брат" режиссера Алексея Балабанова.

Кадр из фильма "Брат" режиссера Алексея Балабанова.

Мало того, что сценарии Алексея Балабанова оказались пророческими, так еще и фильмы переживают второе рождение.

Уникальный случай стал возможен после того, как американские киностудии ограничили прокат собственных новинок в России. Вместо них («Бэтмен», «Соник-2» и др.) в прокат повторно выйдут балабановские шедевры, которые каждый русский человек пересматривает регулярно.

Картины «Брат» (1997) и «Брат-2» (2000) и другие блестящие работы Алексея Балабанова — «Жмурки» (2005), «Морфий» (2008), «Кочегар» (2010), «Я тоже хочу» (2012).

Кадр из черной комедии "Жмурки".

Кадр из черной комедии "Жмурки".

Дети, у которых не будет возможности легально знакомиться с новыми мультиками Дисней, смогут посмотреть хорошо известную классику студии «Мельница» — «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Илья Муромец и Соловей-Разбойник», «Иван Царевич и Серый Волк».

КультураКультура: кино