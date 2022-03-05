«Жмурки» с «Братом» возвращаются в российский прокат. Вместо «Бэтмена» в кинотеатрах теперь снова можно посмотреть фильмы Алексея Балабанова

Кадр из фильма "Брат" режиссера Алексея Балабанова.

Мало того, что сценарии Алексея Балабанова оказались пророческими, так еще и фильмы переживают второе рождение.

Уникальный случай стал возможен после того, как американские киностудии ограничили прокат собственных новинок в России. Вместо них («Бэтмен», «Соник-2» и др.) в прокат повторно выйдут балабановские шедевры, которые каждый русский человек пересматривает регулярно.

Картины «Брат» (1997) и «Брат-2» (2000) и другие блестящие работы Алексея Балабанова — «Жмурки» (2005), «Морфий» (2008), «Кочегар» (2010), «Я тоже хочу» (2012).

Кадр из черной комедии "Жмурки".

Дети, у которых не будет возможности легально знакомиться с новыми мультиками Дисней, смогут посмотреть хорошо известную классику студии «Мельница» — «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Илья Муромец и Соловей-Разбойник», «Иван Царевич и Серый Волк».