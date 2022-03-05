Свобода бизнеса наступит, когда будут распущены орды проверяльщиков, собирающих дань

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Выходом из текущей ситуации в России может быть максимальная экономическая свобода бизнеса, заявил Путин.

Свобода бизнеса наступит тогда, когда будут распущены орды проверяльщиков, единственный смысл существования которых - сбор дани с этого самого бизнеса. Кошмарящих рестораны за то, что не так подписана швабра. Запрещающих строить частные гостиницы, потому что они попадают в сорокакилометровый радиус от аэропорта (ау, ЛЮБАЯ точка в любом городе, где есть аэропорт, попадает в его СОРОКАКИЛОМЕТРОВЫЙ радиус!). Сажающих учредителя ларька, из-за того что об этом договорился учредитель конкурирующего ларька.

Когда посадка в СИЗО предпринимателей будет запрещена на деле, а не на словах.

Когда страна будет избавлена от многовекового ига кормящихся от взяток с любой свободной экономической деятельности.

Только тогда наступит и бизнес, и свобода, и процветание.

С Божьей помощью, конечно.