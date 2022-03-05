Уилл Смит вернется в продолжении фильма «Я — легенда». С ним сыграет звезда «Черной пантеры»

Фильм про заражение человечества после неудачно произведенной вакцины «Я — легенда» в 2007 году смотрелся как антиутопия. Но в 2022 году такое кино можно смотреть чуть ли не как документальную хронику: пандемия коронавируса заставила людей по-новому взглянуть на постапокалиптические сюжеты.

Видимо, желая оседлать волну, кинокомпания Warner Bros. решила вернуться к тому самому фильму с Уиллом Смитом, где он бродил по опустевшим улицам Нью-Йорка с верной овчаркой. Продолжение экранизации романа Ричарда Мэтисона начнут снимать в ближайшее время.

Американская пресса сообщает, что сценарист первой картины про подполковника медицинской службы в вымирающем мире Акива Голдсман («Игры разума», «Хэнкок», «Темная башня») напишет сценарий и второй части фильма.

Главную роль отвели Уиллу Смиту, а в пару к нему приставили востребованного голливудского актера Майкла Бакари Джордана — звезду фильма «Черная пантера» и «Крид-2». Оба станут и продюсерами картины.

Актер Майкл Бакари Джордан.

Дело за малым — выбрать режиссера. Чем как раз и занимается киностудия Warner Bros. Сюжет фильма не разглашается, но нетрудно догадаться, что связан он будет наверняка со схожими мотивами первой картины: жизнь в постапокалипсисе.