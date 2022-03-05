Украинские военные бросили оружейный арсенал под Херсоном

Украинские военные в спешке покидали позиции, оставив базу с техникой, вооружением и боеприпасами. Фото: Министерство обороны РФ

Российские военнослужащие взяли под контроль военную базу вооруженных сил Украины неподалеку от села Раденьск Херсонской области.

- Украинские военные в спешке покидали позиции, оставив базу с техникой, вооружением и боеприпасами. База размещалась на территории в шесть-семь гектаров. Среди обнаруженных на ней трофеев - украинские танки Т-64 и Т-80, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, автомобили "Урал", - сообщает Минобороны России.

Фото: Министерство обороны РФ

В нескольких метрах от стоянки - большой ангар. В нем нашли склад мин, противотанковых управляемых ракет, минометные и танковые снаряды. Всего более 4,5 тысячи тонн боеприпасов.

Фото: Министерство обороны РФ

Остается только удивляться тому, как это все не взлетело в один миг на воздух. Часть ракет и снарядов для систем реактивного залпового огня хранились на улице. Рядом с ними минометные боеприпасы и осколочно-фугасные снаряды.

- На базе могло размещаться около четырех тысяч бойцов. Оставленные на базе документы позволяют предположить, что подготовку в этой местности проходили морские пехотинцы, саперы, связисты, танкисты и артиллеристы, - отмечают в Минобороны.

Сейчас все находки проверяют российские саперы. После этого техника и вооружение будут взяты под охрану.

Фото: Министерство обороны РФ

Отметим, что российские военнослужащие все чаще находят на таких базах противотанковые ракетные комплексы (Javelin и NLAW), боеприпасы, средства связи, различной амуниции и обмундирования, поставляемых странами НАТО, а также личные предметы и документы иностранных военнослужащих. Вся эта информация тщательно анализируется.

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