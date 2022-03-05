Россияне потеряли Аллу Пугачеву

Алла Пугачева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Алла Пугачева всерьез взволновала поклонников своим внезапным исчезновением. Примадонну хоть и нельзя назвать активным пользователем соцсетей, но раза два в сутки она как-то давала о себе знать в блоге. Теперь же Алла Борисовна молчит уже 10 дней. Охочие до сенсации сплетники от нечего делать даже пустили слух о том, что, якобы, артистка покинула Россию.

Алла Пугачева вот уже много лет ведет тихую и размеренную жизнь с мужем Максимом Галкиным в деревне Грязь. Супруги занимаются воспитанием близнецов Лизы и Гарри, иногда устраивают застолья с друзьями и крайне редко выходят в свет. За жизнью любимой Аллы народ следит благодаря соцсетям.

Алла Борисовна публикует фото и видео в блоге. Кроме того, молодой супруг Примадонны обожает делиться снимками звезды эстрады в домашней обстановке. Но вот уже почти две недели об Алле Борисовне нет вестей. Молчит о ней и Галкин, появлявшийся в соцсети в первых числах марта.

Дошло до того, что встревоженная публика бросилась за разъяснениями к близкой подруге Пугачевой. Художница и продюсер Алина Редель была сильно удивлена массовому ажиотажу. Пенсионерку стали спрашивать по поводу возникших слухов о том, что якобы Алла Борисовна могла покинуть Россию.

"Ой, да ладно. Я не буду это комментировать, я не уполномочена", - отмахнулась от сплетников Редель.

В свою очередь, концертный директор Пугачевой заверила, что не располагает актуальной информацией о местонахождении артистки, передает news.ru.