Константин Богомолов: «Мы скоро возвращаемся домой»

Константин Богомолов и Ксения Собчак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Несколько дней была тишина в микроблоге худрука Театра на Бронной Константина Богомолова. Он замолчал, как только началась спецоперация на Украине. Никак её не комментировал, ни словами поддержки, ни голубем мира или чёрным квадратом - никак, в отличие от своей жены Ксении Собчак. И вот радость у подписчиков режиссера, он вышел в эфир: «А мы скоро возвращаемся домой. В окна этого дома бьет солнце», - коротко написал он в Инстаграме, рассчитывая на своих театральных поклонников, которые должные были понять, о каком возвращении идет речь. Весной Театр на Бронной, которым руководит Богомолов, должен вернуться в своё отремонтированное здание на Малой Бронной. Пока шел ремонт спектакли показывали во Дворце на Яузе. Это рядом с метро «Электрозаводская».

На Богомоловский пост тут же откликнулась его супруга Ксения Собчак. Она написала в комментариях: «Ура! Скучаю и люблю». Еще недавно Ксения заявляла, что не собирается эмигрировать. Но 2 марта появилась информация, что Собчак вместе с сыном Платоном срочно улетела в Турцию. Не то эконом-классом, не то на VIP-самолете, аренда которого стоит пять миллионов рублей. По словам Собчак, она отправилась отдыхать в давно запланированный отпуск, поскольку у ребенка каникулы в школе и нужно где-то развеяться. Но Платону только 5 лет, и какая школа? Тогда же она сообщила, что ее супруг Константин Богомолов остается в Москве. Но уже на следующий день в Телеграм-канале "Героиня Татлера" появилась другая информация: в аэропорту Шереметьево у гейта в Тель-Авив был замечен режиссер Константин Богомолов.

Есть мнение, что Собчак с Богомоловым уже «проводят каникулы» вместе, несмотря на вот эти: «Скучаю и люблю»...

Напомним, что Собчак была среди тех, кто выступил против спецоперации России на Украине. Ее и ряд звезд на днях резко раскритиковал режиссер Никита Михалков.

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