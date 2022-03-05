На Украине Олег Газманов получил удар в спину

Российский певец Олег Газманов заочно арестован украинским судом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский певец Олег Газманов заочно арестован украинским судом. Артиста обвинили в посягательстве на территориальную целостность украинского государства, сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Олег Газманов всегда позиционировал себя патриотом страны. 70-летний российский певец словом и делом доказывал, что так и есть. Исполнитель хита "Офицеры" целиком и полностью поддержал инициативу Владимира Путина о спецоперации на Украине. Певец стал стеной за российских военных. Вот только в Киеве этому не рады.

"Олег Михайлович Газманов, я к вам с новостями. Ничего личного. У каждого своя работа, как говорится. Украинский суд согласился с ходатайством украинских прокуроров и позволил им арестовать вас с целью доставки на территорию Украины для избрания меры пресечения", - написала Ирина Венедиктова в Facebook.

Она также опубликовала постановление суда в отношении российского певца. Газманову теперь грозят срок до пяти лет тюрьмы и конфискация имущества, если знаменитый россиянин когда-нибудь окажется в руках правоохранителей Незалежной.

Поводом стало обвинение вокалиста в "посягательствах на территориальную целостность Украины". Теперь украинские прокуроры инициируют процедуру объявления Газманова в международный розыск.

Ранее супруга Олега Газманова в открытую высказалась о нападках не только на свою семью, но и на родную страну. Марину Газманову задели откровенно русофобские настроения и попытки выставить Россию в неприглядном свете. "Моя Родина - Россия, моя Родина - моя семья. Мне надоело, что оскорбляют и преследуют мою семью, моих друзей, близких мне людей. За своих родных я буду стоять горой, я буду надежным тылом мужу, соглашаюсь с ним или нет, за сына и дочь, чтобы уберечь от нападок и лжи, пойду на многое. Так поступит каждая женщина в России", - заявила супруга артиста.