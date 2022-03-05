Карта спецоперации России на Украине: данные Минобороны за 5 марта 2022 года

Фото: Александр КОЦ
Продолжается десятый день спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Публикуем карту спецоперации по данным Минобороны России за 5 марта 2022 года.
На Донбассе войска ЛНР вышли на рубеж Богуславка-Стельмаховка-Калиновка. Подразделения ДНР за ночь продвинулись на 27 км. В частности, взяты под контроль Новогригоровка, Новониколаевка, Златоустовка и Антоновка. А российские подразделения введут наступление широким фронтом. Кольцо вокруг Мариуполя все уже. По подразделениям ДНР, входящим в город, боевики «Айдара» и «Азова» ведут огонь с позиций, оборудованных в школах, детсадах, больницах, при том не выпуская из города гражданских.
Фото: Алексей СТЕФАНОВ
С начала операции поражено 2037 объектов военной инфраструктуры Украины. В том числе 71 пункт управления и связи, 98 ЗРК ПВО и 61 РЛС.
Киев — замыкается оперативное кольцо
Преображенка – взята под контроль российскими подразделениями
Любимовка – взята под контроль российскими подразделениями
Листвянка — взята под контроль силами ДНР
Антоновка – взята под контроль силами ДНР
Мелитополь – город живет в нормальном ритме
Житомир – высокоточным оружием уничтожен склад оружия с ПТРК из США и Британии
Херсон – горадминистрация отказалась от гуманитарной помощи от российской стороны.
Одесса –нацбаты минируют гражданские объекты
Мариуполь — несмотря на договоренности, население по гуманитарным коридорам из города не выпускают
Северодонецк —бои в городе
Харьков — эвакуированы все обучавшиеся в местных вузах студенты из Индии
Сумы – гуманитарные коридоры блокируются, город не могут покинуть студенты из КНР
ТРАНСЛЯЦИЯ
Военная спецоперация на Украине 5 марта 2022: прямая онлайн-трансляция
Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 марта 2022 года (подробности)
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