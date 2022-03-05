Европейский суд по правам человека приостановил прием исков к Украине и жалоб на нее

Фото: Shutterstock

Европейский суд по правам человека принял очередное "принципиальное" решение. Пресс-служба этой структуры сообщила, что пошла навстречу просьбе Украины и приостановила прием жалоб на нее, как минимум, до конца марта. При этом, по количеству жалоб, поданных на нее, Украина находится на третьем месте после Турции и России. Будут ли приниматься жалобы по истечении этого срока, пока неизвестно.

Примечательно, что ЕСПЧ так быстро отреагировал на просьбу правительства Украины, которая была сформулирована лишь в конце февраля. И недели, как говорится, не прошло. И это в то самое время, когда на Украину с 2015 года, как сообщил РИА Новости член правления общественной организации "Справедливая защита", правозащитник из Донецка Сергей Ефремов, в ЕСПЧ поступило 5588 жалоб, и ни по одной из них не было вынесено ни одного решения.

- Разбирательства идут у нас на протяжении всего этого времени. ЕСПЧ, собственно, не обременен какими-то сроками, и нигде не прописано, сколько там минимальный или максимальный срок, сколько этот суд может рассматривать ту или иную жалобу, - пояснил Ефремов. - На протяжении более семи лет ни единого решения не принято.

Единственные подвижки на нынешний момент по жалобам на бомбардировки Донбасса со стороны Украины, артобстрелы мирного населения, разрушения домов и гибель мирных жителей заключались в том, что по некоторым из них от ЕСПЧ пришли недавно уточняющие вопросы. И все. И тишина.

А тут моментально вскинулись. Более того, стоило Украине обратиться в Европейские структуры 28 февраля, как ЕСПЧ уже 1-го марта выдал вот такое решение: "В интересах сторон и надлежащего ведения рассмотрения приказать правительству России воздерживаться от военных нападений на гражданское население и гражданские объекты, в том числе жилые помещения, автомобили экстренных служб и другие особо охраняемые гражданские объекты, такие как школы и больницы, а также немедленно обеспечить безопасность медицинских учреждений, личного состава и аварийно-спасательных служб в пределах атакованной или осажденной российскими войсками территории". ЕСПЧ соизволил приказать России прекратить. За почти восемь лет бомбардировок и артобстрелов Донбасса Украиной ЕСПЧ ни словом, ни намеком не обмолвился на эту тему.

Зато срок приема жалоб для самой Украины сократили с полугода до 4-х месяцев. И тут пошли навстречу.

Еще более примечательно, что сейчас по Европе гуляет настоящая волна русофобии – студентов из России увольняют, водителям режут колеса, с гражданами России расторгают трудовые контракты и так далее. Но ЕСПЧ ничего из вышеперечисленного не видит и не слышит.

Собственно говоря, более никаких доказательств истинного предназначения ЕСПЧ и не требуется. Их даже обвинять ни в чем не надо, они сами вынесли себе обвинительный вердикт. ЕСПЧ – это не для граждан России, да и просто не для русских.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 5 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 марта 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мариупольцев выгоняют из подвалов украинские военные: «мы ваши защитники, мы должны жить!»

Спецкор КП вместе с батальоном «Восток» выехал на ротацию под Мариуполь: по всем признакам, штурм все-таки будет (подробности)

Как разговаривать с людьми, которые считают Россию во всем виноватой

Разбираем типичные аргументы западных пропагандистов (подробности)