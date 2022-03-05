Украинская армия и нацбаты заставляют стрелять по школам и детским садам

И украинская армия и, тем более, нацбатальоны сами размещают и штабы, и боевые группы, и нередко корректировщиков в детских садах, школах и других объектах гражданской инфраструктуры. Фото: REUTERS

ФЕЙК: «Российские войска прямой наводкой палят по школам и детским садам»

Ленты и социальные сети пестрят такими заголовками и фотографиями разрушенных школ. Мол, ничего святого, бьют по самому больному.

Так были новости из Мариуполя, где рядом со школой лежит неразорвавшаяся бомба. То еж самое в Мелитополе и Херсоне.

Якобы есть многочисленные жертвы среди детей и педагогов.

Идеальная картинка, нацеленная на эмоционального потребителя.

НА САМОМ ДЕЛЕ: Первое и главное, что нужно понимать - с самого первого дня спецоперации и школы и детские сады закрыты. Детей там нет и быть не может! Жертвы среди мирного населения в данной ситуации исключены.

С другой стороны и украинская армия и тем более националистические батальоны сами размещают и штабы, и боевые группы, и нередко корректировщиков в детских садах, школах и других объектах гражданской инфраструктуры (как было в пгт Ворзель рядом с бучей, где в засаду попала колонна российских войск, а корректировщик сидел в детской комнате придорожного отеля).

Еще один «гешефт» для провокаторов, которые укрываются в детских садах и школах - это как раз картинка, которую получают СМИ после того, как российские спецподразделения выкуривают их оттуда. «Россия стреляет по детским садам» - то, что нужно пропагандисту.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 5 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 марта 2022 года (подробности)

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