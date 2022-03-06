Военная спецоперация на Украине 6 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в режиме реального времени публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине Фото: REUTERS

На Донбассе продолжается проведение военной спецоперации по защите населения, объявленная президентом России Владимиром Путиным. Это необходимо для демилитаризации и денацификации Украины. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 марта 2022 года.

Будет проведен третий раунда российско-украинских переговоров. По словам члена украинской делегации Давида Арахамии, он запланирован на 7 марта 2022 года.

Также известно, что днем ранее в Минобороны РФ сообщили о четырех сбитых самолетах Су-27 ВС Украины. Они были ликвидированы в бою в районе Житомира. Кроме того, российские военнослужащие взяли под контроль военную базу ВСУ неподалеку от села Раденьск Херсонской области. Украинские военные в спешке покидали позиции, оставив базу с техникой, вооружением и боеприпасами.

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22:01 Путин присвоил звание Героя Российской Федерации погибшему в ДНР командиру батальона Владимиру Жоге

21:46 TikTok приостанавливает работу в России

20:49 Путин и израильский премьер Беннет обсудили ситуацию вокруг Украины

19:53 Производитель видеокарт Nvidia приостановил продажи в России

19:43 В ДНР сообщили о расстреле украинскими националистами беженцев, покидавших Мариуполь

19:10 Член делегации Украины Арахамия заявил, что страна не будет бороться за вступление в НАТО

18:41 Украина разрабатывала модифицированные вирусы чумы и сибирской язвы

18:38 Российские военные высокоточным оружием большой дальности вывели из строя аэродром ВВС Украины в Виннице, сообщили в Минобороны РФ.

18:35 Вскрыты факты экстренной зачистки Киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США, заявили в Минобороны РФ. Сотрудники украинских биолабораторий предоставили документы об уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы и сибирской язвы.

18:33 Сотрудников предприятий ОПК Украины заставляют восстанавливать поврежденную украинскую военную технику, РФ будет наносить по таким объектам удары — Минобороны России.

18:32 МО РФ: использование аэродромной сети приграничных стран для базирования боевой авиации Украины может расцениваться как вовлечение этих стран в вооруженный конфликт.

18:31 Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена - Минобороны РФ. За вчерашний и неполный сегодняшний день военно-воздушные силы Украины потеряли 11 боевых самолетов и 2 вертолета.

18:26 Арахамия: у нас есть неподтвержденная информация, что Трамп и ряд конгрессменов планируют приехать на Украину.

18:24 Член делегации Украины Арахамия: НАТО не готова обсуждать вступление Украины ближайшие 5-10 лет, мы не будем бороться за заявку на вступление.

18:10 Зеленский заявил, что отныне возлагает ответственность за гибель украинских граждан также на страны Запада, которые отказались закрывать воздушное пространство страны и не предоставили военные самолеты Киеву.

17:55 Член украинской делегации Арахамия о переговорах с РФ: единственные вопросы, по которым практически невозможно согласие - Крым и признание ЛНР с ДНР.

17:48 Генпрокурор Украины заявила, что в ближайшие дни будет инициирован процесс объявления Тины Канделаки в международный розыск.

17:44 Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович пожаловался на панические настроения украинцев, которые критикуют действия властей в Киеве.

17:20 США активно обсуждают с Польшей возможные поставки Варшавой самолетов Украине — госсекретарь США Блинкен.

17:01 Путин заявил Макрону, что не против встречи в формате МАГАТЭ-РФ-Украина, но не в Чернобыле, а в формате видеоконференции или в третьей стране.

17:00 Путин заявил Макрону, что ВС РФ и украинское подразделение охраны с персоналом продолжают обеспечивать функционирование Запорожской АЭС.

16:51 Военная спецоперация РФ в Украине была своевременна и спасла сотни тысяч жизней в Крыму и Донбассе — Денис Пушилин.

16:14 Украинские военные планировали атаковать Крым и Донбасс весной 2022 года, заявил Пушилин.

15:05 МЧС России приступило к доставке около 300 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса.

14:45 Путин обратил внимание Эрдогана на бесперспективность любых попыток Киева затянуть переговорный процесс - Кремль.

13:31 Украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе и Волновахе, заявил Басурин.

13:22 Донецкая Народная Республика эвакуировала из города Мариуполь, находящегося под контролем украинской стороны, более 300 жителей по гуманитарным коридорам, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

13:10 На видео: СУ-34 наносит удар по укрепрайону националистов на Украине.

13:09 Более 922 тысячи беженцев прибыли в Польшу с Украины с 24 февраля, сообщает погранохрана.

12:46 ДНР эвакуировала из Мариуполя и его пригородов более 300 человек, несмотря на провокации украинских националистов.

12:45 Эрдоган начал телефонные переговоры с Путиным, обсуждается ситуация на Украине, сообщает турецкое ТВ.

12:41 Жители ДНР подали в Международный уголовный суд более 5 тыс. исков против Украины.

12:28 Силы ДНР уже ведут зачистку в отдельных районах Мариуполя, заявил Пушилин.

12:26 Пушилин: Силы Украины пробовали объявить об эвакуации граждан из Мариуполя в сторону Запорожья, но по данному направлению возможны провокации.

12:22 Все действующие украинские АЭС работают стабильно – "Энергоатом".

12:17 Глава Минобороны Украины объявил о переводе экономики страны на военные рельсы.

11:40 НАТО не станет частью конфликта на Украине, заявил Джонсон.

11:17 Наступательные действия ДНР идут по плану, военные продвигаются - Басурин.

11:11 Украинские власти Мариуполя объявили эвакуацию из города по гумкоридору через сутки после срока, о котором договорились с РФ. Эвакуация из Мариуполя будет происходить из трех мест автобусами, также можно выехать из города на личном транспорте.

11:00 Более 6,5 тыс беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки, сообщает погрануправление по Ростовской области.

10:38 Украинские войска снова обстреляли Донецк, выпущено 15 ракет из БМ-21 "Град" - представительство ДНР в СЦКК

10:32 Народная милиция ДНР сообщает, что поступает информация о препятствовании выходу мирного населения из Мариуполя боевиками из "Азова"

10:24 Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК расследовать обстоятельства новых обстрелов в ДНР, совершенных из тяжелого вооружения украинскими военнослужащими.

10:04 ВС РФ утром 6 марта ударом высокоточного оружия вывели из строя аэродром ВВС Украины в Староконстантинове.

Подразделения российских Вооруженных сил взяли под контроль населенные пункты Приютное, Завитне-Бажанне, Старомлыновка, Октябрьское, Новомайское, продвижение - 11 километров

10:03 Минобороны России: за сутки истребительной авиацией РФ сбиты два вертолета Ми-8 в районе Киева, шесть беспилотников, в том числе "Байрактар ТБ-2"

09:53 ДНР удалось эвакуировать из Мариуполя еще восемь человек, сообщили власти.

09:37 Из-за обстрелов со стороны украинских войск территории ЛНР погибли 6 мирных жителей, 8 ранены, сообщили в представительстве республики в СЦКК.

09:35 Белгородский губернатор назвал фейком информацию об обстреле города вечером 5 марта.

09:11 Всего за сутки, по данным представительства ДНР в СЦКК, зафиксировано 38 фактов ведения огня со стороны украинских войск, по территории республики выпущено 226 единиц боеприпасов, ранены 15 мирных жителей.

08:55 Украинские войска обстреляли утром Донецк, выпущено 3 снаряда калибром 122 мм - представительство ДНР в СЦКК.

08:28 Гуманитарные коридоры будут вновь открыты в Мариуполе и Волновахе утром в воскресенье, заявил Басурин.

07:53 Украинские войска в 07.30 выпустили 7 мин калибром 120 мм по населенному пункту Веселое в ДНР, сообщили в представительстве республики в СЦКК.

01:40 Сбер: Картами Сбербанка Visa и MasterCard можно будет расплатиться в России

01:20 Мastercard приостанавливает работу карт в России

01:10 Visa готовится к прекращению транзакций в России

00:40 Британская компания Shell извинилась за покупку российской нефти

22:50 Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами, сообщает Кремль

22:41 Кремль: Путин подписал указ, упрощающий въезд в Россию с территорий ДНР, ЛНР и Украины

22:38 Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих, лиц проходящих службу в войсках нацгвардии, а также членов их семей

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