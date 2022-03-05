Молдова в шоке от беженцев: орут в центре Кишинева «Слава Украине!» и дерутся в кафе и барах со всеми подряд

В Молдове за последнюю неделю, с тех пор как в страну хлынул поток беженцев из Украины, участились нарушения общественного порядка и дорожно-транспортных происшествий Фото: Погранслужба Молдовы

Молдова столкнулась с небывалым наплывом беженцев с Украины в эти дни. Помочь людям, оказавшимся в тяжелой ситуации, захотели многие. Жители Молдовы в едином порыве предлагали соседям все, что есть – свои пустующие квартиры, горячие обеды, предметы первой необходимости, одежду. Жители Молдовы рассказали KP.RU о том, как беженцев из Украины встретили в стране с теплом и сочувствием, а в ответ столкнулись зачастую с хамством и неблагодарностью. Конечно, так себя ведут далеко не все, но количество подобных историй очень заметно.

«Запросы - будто на курорт приехали»

Жители Украины, бежавшие от военных действий, уезжали на дорогих авто, модели которых в Кишиневе ранее даже и не видели. Они используют Молдову как перевалочный пункт, чтобы рвануть в Европу и получить там статус беженца со всеми вытекающими – жилье, пособие, гражданство.

Бесплатное жилье предоставляется очень выборочно Фото: Погранслужба Молдовы

В последние дни в соцсетях все больше появилось недовольных поведением украинских беженцев. Люди пишут и выкладывают видео, в которых рассказывают о неподобающих и неблаговидных поступках граждан соседней страны. К примеру, здоровые ребята после размещения требовали от хозяев квартиры девочек для «взрослого» развлечения, женщина, бесплатно размещенная в дорогом пятизвёздочном отеле, была возмущена неработающим бассейном, а приличная, казалось бы, семья при выезде украла плазменный телевизор со стены и написала фейковую, как позже выяснилось фразу, «Русский корабль, иди на ***».

Журналисты KP.RU в Молдове решили во всем этом разобраться и поговорили с популярным в стране блогером и известным организатором благотворительных акций по сбору средств на операции больным детям и взрослым. Наш собеседник (свое имя он просил не открывать) с первых часов известных событий на Украине помогал беженцам бесплатным транспортом и жильем, мотался к границе, решал организационные вопросы, спал всего по несколько часов в сутки. Поэтому он знает, о чем говорит.

Сейчас квартир в аренду вообще нет Фото: Погранслужба Молдовы

- Из отелей пропадают ложки, чайники. У моих знакомых есть отель, у них и чашки пропадают, и ложки, и даже вешалки... В отеле общий обед для беженцев, а один из них требовал варить ему яйцо ровно минуту. Именно требовал. Такие запросы, будто на курорт приехали! Вообще, из того, что я вижу, беженцев можно разделить на две категории. Первая — те, кто приехал и живет в центрах по временному размещению беженцев, они спят даже на полу. Их большинство. Вторую категорию можно разделить на две подкатегории. Первая — те, кто приехал сюда, как курорт — дорогие машины, живут в дорогих квартирах и так далее... Вторая — те, кто, опять же, приехал на машинах, но рассматривают Кишинев как временное пристанище на два-три дня, чтобы потом уехать в Германию, в Польшу или в Чехию и получить там политическое убежище. На данный момент таких среди беженцев большинство.

Не устраивает бесплатное жилье

Если говорить о бесплатном жилье, то оно предоставляется очень выборочно. Также выборочно и аренда жилья по нормальной цене - только семьям с маленькими детьми, с грудными. Многие хозяева жилья просят беженцев показать свои страницы в соцсетях, чтобы убедиться, что семья небогатая, что она не ездит каждый год во Францию отдыхать.

В некоторых районах сообщается об увеличении числа ДТП Фото: Погранслужба Молдовы

- Были случаи. Когда говорили, что приехали студентки, а, на самом деле это оказались дети богатых родителей. Лично я дважды столкнулся с тем, что беженцев не устраивало бесплатное жилье. В одном случае — квартира была нормальная, но такого, «бабушкиного» формата. Во втором — парень переделал офис в квартиру. И беженка сказала: «Я привыкла к другим условиям, давайте поедем в другое место!» Хочу сказать, что дорогие квартиры сейчас очень быстро заселяются. Надо было снять дорогую квартиру, беженцы сказали, что полчаса подумают. Перезвонили через полчаса, а квартира за 1500 евро в месяц уже «ушла». Дорогое жилье очень быстро улетает. Сейчас квартир в аренду вообще нет — ни в Кишиневе, ни в Бельцах, - пояснил блогер.

ОФИЦИАЛЬНО

В Молдове за последнюю неделю, с тех пор как в страну хлынул поток беженцев из Украины, участились нарушения общественного порядка и дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщил начальник Генерального инспектората полиции Молдовы Виорел Чернэуцану.

Поблагодарив все службы за повышение усилий и контроля над ситуацией, силовик признал, что выросло число обращений в службу «112».

По его словам, иностранцы участвовали в конфликтах из-за условий размещения. Граждане Украины предъявили претензии по поводу условий проживания в столичной гостинице “Космос”.

Зафиксировано 20 ДТП с участием беженцев. В частности, произошел один инцидент с серьезным повреждением автомобиля, поэтому силовые ведомства усилили меры профилактики и контроля.

- Независимо от статуса нарушителя и обстоятельств, при которых были совершены нарушения, каждый гражданин должен соблюдать законы Молдовы, — сказал Чернэуцану.

Оказывается, не все граждане Украины знают правила дорожного движения в Молдове, часто нарушают скорость, поэтому было увеличено количество экипажей на дорогах, поскольку выросло число ДТП с участием украинцев.

Глава ведомства призвал украинцев в эти сложные моменты сохранять безопасность, правила дорожного движения и общественный порядок, отметив, что законы Молдовы едины для всех.

- Ежедневно мы получаем сообщения с благодарностью в адрес Молдовы за ту помощь, которую граждане получают от полиции, пограничников и сотрудников других подразделений МВД. Чтобы в эти сложные моменты сохранять безопасность, убедительно просим вас соблюдать правила дорожного движения и общественный порядок. Законы Молдовы едины для всех. А полиция готова обеспечить безопасность всем гражданам. Давайте будем едины в это трудное время и будем уважать друг друга, — призвал Чернэуцану.

Не всех иностранцев устраивают условия размещения Фото: Погранслужба Молдовы

До 5000 сотрудников полиции ежедневно дежурят на местах в усиленном режиме.

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- В Интернете распространяется ложная, а иногда и правдивая информация, но она связана с отдельными случаями. Они пытаются представить беженцев как спекулянтов, агрессивных, пытаясь изменить доброжелательное отношение людей к беженцам. Как известно, в семье не без уродов, но если и есть проблемы, то они индивидуальны. Пожалуйста, не раздувайте их.

Президент Молдовы Майя Санду

- Обещанной помощи ЕС в размере €20 млн хватит максимум на три недели. Если власти не приложат усилий для привлечения существенной внешней гуманитарной помощи, кризис беженцев станет неподъёмной ношей для граждан Республики Молдова.

Экс-премьер министр Молдовы Ион Кику

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