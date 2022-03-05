Российскую армию обвинили в блокировании жителей Ирпени

Киевляне бегут из осажденной столицы через взорванный мост в Ирпени. Фото: REUTERS

Фейк: «Россия бомбит мосты, чтобы сорвать эвакуацию из городов»

Иллюстрацией к такой новости ставят жуткие фотографии из города Ирпень (он вообще часто встает в центре внимания фейкометов). На кадрах видно, как под разрушенным мостом стоят сотни людей, но люди в форме и без нее, но с желтыми повязками не дают им пройти.

НА САМОМ ДЕЛЕ: Этот мост был взорван не сегодня, когда население эвакуировалось, а еще 25 февраля при наступлении российской армии. Разрушили его силы ВСУ. Тут тоже можно сказать, что даже 25 февраля мост разбомбили вооруженные силы России, но зачем это делать наступающей армии?

Мост был взорван ВСУ еще 25 февраля при наступлении российской армии. Фото: REUTERS

Тогда даже советник главы МВД Украины Антон Геращенко рукоплескал своим саперам!

«Взорван мост на Иванковском направлении со стороны Ирпеня! Враг не пройдёт!», - написал он у себя в телеграмм канале.

Теперь по «зеленым коридорам», которые якобы блокируют российские вооруженные силы. То украинский канал «Ирпень | Буча | Гостомель» и вовсе писал, что « Ніякого зеленого коридору немає!».

А теперь самое интересное: толпу мирных граждан на фотографии держит отряд территориальной обороны, которых развелось в Киеве бесчисленное множество после того, как власти раздали 25 тысяч стволов оружия. Так кто пытался сорвать эвакуацию из Ирпени?

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