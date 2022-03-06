Последние новости о ситуации вокруг Украины на 6 марта 2022 года: В Киеве убили переговорщика, украинцы бросают базы, военного положения в России не будет

Фото: REUTERS
Об этом заявил Владимир Путин. Он накануне 8 марта встретился с женщинами из летного состава российских авиакомпаний. И в который раз подтвердил, что в спецоперации участвуют только офицеры и контрактники – а наши солдаты срочной службы на Украине оказаться не могут.
Депутат Рады Александр Дубинский сообщил, что в Киеве убит член первой украинской делегации на переговорах с Россией Денис Киреев. Якобы СБУ его «подозревала в госизмене». В том числе, из-за связей с экс-секретарем СНБО Андреем Клюевым. И убийство одного из переговорщиков с Россией будто бы произошло при попытке его задержания в центре украинской столицы. Официального подтверждения этого так и не поступило.
Третий раунд российско-украинского саммита пройдет «в ближайшие день-два». Это - слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка. Украинская сторона, как он утверждает, оценивает работу гуманитарных коридоров. Чтобы внести коррективы в рамки переговорного процесса.
ФСБ задержала в Крыму 62-летнего гражданина Украины. Он участвовал в незаконном формировании «Крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана». В этот батальон он выступил в 2015-м. В Херсонской области под руководством инструкторов из нацбатов прошел тактико-специальную и огневую подготовку. Участвовал в экономической и энергетической блокаде полуострова.
Офицера представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Андрея Косяка, которого 4 с половиной месяца назад взяли в плен на линии разграничения, освободили в зоне спецоперации. Он сообщил об издевательствах, которым подвергался в плену.
Блокированные в поселке Песочин под Харьковом граждане Индии наконец-то вывезены из зоны операции. Из-за боевых действий в поселке заблокировали почти три сотни индийских студентов. За ними были высланы несколько автобусов. «Дипмиссия продолжит находиться на связи с ними во время всей поездки», — заявили индийские дипломаты. Безопасность эвакуации обеспечивают российские военнослужащие. Иначе – никак.
Российские бойцы захватили базу Вооруженных сил Украины в селе Раденск под Херсоном. По данным Минобороны РФ, украинские военнослужащие в панике бросили свои позиции. Они оставили технику, оружие и боеприпасы. Это, в том числе, танки Т-64 и Т-80, бронетранспортёры, боевые машины пехоты и автомобили «Урал», 4.5 тысяч тонн боеприпасов.
В Рязанской области задержали сторонника украинских радикалов. Он занимался администрированием их интернет-каналов. Это 18-летний сторонник украинской неонацистской молодежной группировки «М.К.У» (запрещенная в РФ террористическая организация). ФСБ заявляет, что задержанного направлял главарь «М.К.У» - гражданин Украины Егор Краснов. Изъяты средства связи и пропагандистские материалы неонацистского толка.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что 5 марта в Волновахе погиб командир отдельного разведывательного батальона «Спарта», гвардии полковник Владимир Жога с позывным Воха – получив смертельное ранение при обеспечении вывода мирного населения из данного населенного пункта.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что украинский суд выдал ордер на заочный арест Олега Газманова. И сообщила фигуранту о намерении объявить его в международный розыск – в фейсбуке.
ТРАНСЛЯЦИЯ
Военная спецоперация на Украине 5 марта 2022: прямая онлайн-трансляция
Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 марта 2022 года (подробности)
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мариупольцев выгоняют из подвалов украинские военные: «мы ваши защитники, мы должны жить!»
Спецкор КП вместе с батальоном «Восток» выехал на ротацию под Мариуполь: по всем признакам, штурм все-таки будет (подробности)
Как разговаривать с людьми, которые считают Россию во всем виноватой
Разбираем типичные аргументы западных пропагандистов (подробности)