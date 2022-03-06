Последние новости о ситуации вокруг Украины на 6 марта 2022 года: В Киеве убили переговорщика, украинцы бросают базы, военного положения в России не будет

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В России военное положение не введут

Об этом заявил Владимир Путин. Он накануне 8 марта встретился с женщинами из летного состава российских авиакомпаний. И в который раз подтвердил, что в спецоперации участвуют только офицеры и контрактники – а наши солдаты срочной службы на Украине оказаться не могут.

В Киеве убили переговорщика

Депутат Рады Александр Дубинский сообщил, что в Киеве убит член первой украинской делегации на переговорах с Россией Денис Киреев. Якобы СБУ его «подозревала в госизмене». В том числе, из-за связей с экс-секретарем СНБО Андреем Клюевым. И убийство одного из переговорщиков с Россией будто бы произошло при попытке его задержания в центре украинской столицы. Официального подтверждения этого так и не поступило.

Третий Раунд ждут до 8 марта

Третий раунд российско-украинского саммита пройдет «в ближайшие день-два». Это - слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка. Украинская сторона, как он утверждает, оценивает работу гуманитарных коридоров. Чтобы внести коррективы в рамки переговорного процесса.

В Крыму задержали активиста блокады

ФСБ задержала в Крыму 62-летнего гражданина Украины. Он участвовал в незаконном формировании «Крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана». В этот батальон он выступил в 2015-м. В Херсонской области под руководством инструкторов из нацбатов прошел тактико-специальную и огневую подготовку. Участвовал в экономической и энергетической блокаде полуострова.

В Старобельске освободили офицера ЛНР

Офицера представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Андрея Косяка, которого 4 с половиной месяца назад взяли в плен на линии разграничения, освободили в зоне спецоперации. Он сообщил об издевательствах, которым подвергался в плену.

Из Харькова выбрались индийские студенты

Блокированные в поселке Песочин под Харьковом граждане Индии наконец-то вывезены из зоны операции. Из-за боевых действий в поселке заблокировали почти три сотни индийских студентов. За ними были высланы несколько автобусов. «Дипмиссия продолжит находиться на связи с ними во время всей поездки», — заявили индийские дипломаты. Безопасность эвакуации обеспечивают российские военнослужащие. Иначе – никак.

Под Херсоном взята база ВСУ

Российские бойцы захватили базу Вооруженных сил Украины в селе Раденск под Херсоном. По данным Минобороны РФ, украинские военнослужащие в панике бросили свои позиции. Они оставили технику, оружие и боеприпасы. Это, в том числе, танки Т-64 и Т-80, бронетранспортёры, боевые машины пехоты и автомобили «Урал», 4.5 тысяч тонн боеприпасов.

Радикалы добрались до Рязани

В Рязанской области задержали сторонника украинских радикалов. Он занимался администрированием их интернет-каналов. Это 18-летний сторонник украинской неонацистской молодежной группировки «М.К.У» (запрещенная в РФ террористическая организация). ФСБ заявляет, что задержанного направлял главарь «М.К.У» - гражданин Украины Егор Краснов. Изъяты средства связи и пропагандистские материалы неонацистского толка.

«Спарта» теряет командира

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что 5 марта в Волновахе погиб командир отдельного разведывательного батальона «Спарта», гвардии полковник Владимир Жога с позывным Воха – получив смертельное ранение при обеспечении вывода мирного населения из данного населенного пункта.

Газманова преследует Киев

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что украинский суд выдал ордер на заочный арест Олега Газманова. И сообщила фигуранту о намерении объявить его в международный розыск – в фейсбуке.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 5 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 марта 2022 года (подробности)

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