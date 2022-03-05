«Отдохнуть не получилось»: Бородина возвращается в Россию после испорченного отпуска в Дубае

Ксения Бородина выбралась на отдых уже второй раз за этот год. В январе телеведущая отдохнула на Мальдивах. Фото: Инстаграм.

Ксения Бородина сообщила, что завершает отпуск и возвращается из ОАЭ в Россию. В Инстаграме телеведущая пожаловалась поклонникам на неудавшийся отдых. Звезда «Дома-2» призналась, что у нее не получилось расслабиться и отвлечься от грустных мыслей.

- Будьте очень разборчивы в том, что вы допускаете в свое пространство - духовно, физически, эмоционально и умственно. Завтра я возвращаюсь домой, отдохнуть не получилось, все мысли были в другом месте, - написала Бородина на своей странице.

Ксения добавила, что каждый человек по-своему переживает трудные времена, поэтому первое время она была в ужасе от того, что ей писали в комментариях.

- Я вас люблю, люблю свою Родину, люблю свою семью, люблю близких, друзей. Могу сказать честно, сначала все эти гадости меня привели в ужас, потом я все отпустила и поняла, что мне нужны силы на равновесие в семье, - рассказала Бородина, добавив, что не собирается прятаться от подписчиков и будет, как и прежде, делиться в Инстаграме своими мыслями.

Телеведущая призналась, что ее отпуск в Дубае не удался. Фото: Инстаграм.

В Москву Ксения вылетит бизнес-классом авиакомпании Emirates, билет у нее был куплен заранее. Когда неделю назад телеведущая сообщила поклонникам, что улетает из России, то сразу заявила: она не собирается за это оправдываться. Ее отпуск был запланирован заранее, и Бородина решила не менять намеченные планы из-за начала спецоперации на Украине. Ксения собрала дочерей – младшую Теону от бывшего мужа Курбана Омарова и старшую Марию от бизнесмена Юрия Будагова – и отправилась на отдых. Ксения подчеркнула, что ее поездка за границу не связана с текущей политической ситуацией.

- Если все будет нормально, мы сегодня с девочками улетаем на отдых. И ни в одном моменте и в своих сториз в Инстаграме я не хочу за это оправдываться. Я сразу вам говорю: поездка была запланирована заранее, - рассказала Бородина.

Телеведущая тогда написала, что считает Инстаграм развлекательной площадкой, на которой она не собирается обсуждать политику.

- Еще раз говорю: я со своими близкими свою точку зрения обсудила и обсужу еще. Я могу со своими близкими ругаться на эту тему, могу мириться, могу плакать, могу молиться - делать все, что угодно, - отметила Бородина.

В Москву Ксения вылетит бизнес-классом авиакомпании Emirates. Фото: Инстаграм.

Тем временем, пока Ксения отдыхала в ОАЭ, ее бывшего мужа Курбана Омарова задержала итальянская полиция. Бизнесмена на арендованной машине остановили на одной из улиц Рима и доставили в участок. Россиянина расспрашивали о целях визита в Европу и маршрутах передвижениях по Италии. Бывший муж Бородиной смог связаться с адвокатами, и после ночи, проведенной в участке, его отпустили. Как предполагает Омаров, его могли задержать из-за того, что он не раз публиковал в Инстаграме патриотичные посты в поддержку России.