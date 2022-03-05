Воха - Герой России

Убит командир батальона "Спарта" Владимир Жога. Фото: Александр КОЦ

- Воха, а война закончится - кем станешь?

Мы сидели в Седово на берегу Азовского моря, ели шашлыки, салат из помидоров с красным луком… По нашей просьбе тогда еще замкомбата «Спарты» Владимир Жога, позывной «Воха», в тот день помог вывезти из прифронтовой Саханки девочку с пороком сердца. А вместе с ней - и других жителей села, которые из-за постоянных артударов и простреливаемой насквозь дороги не могли вырваться в безопасное место. Просто выделил «Урал» и бойцов в охранение.

- Да не верю я, что она кончится. Может гонщиком буду, - ответил он мне.

Скорость и машины он любил. Он и в родном Славянске в легендарном подразделении Моторолы поначалу на своей машине развозил боеприпасы по позициям. Потом стал водителем командира «Спарты», потом его правой рукой, глазами в бою, заместителем… Он же возглавил разведбат после гибели командира, друга и брата.

"Воха" и "Моторола" в Донецке. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Колкий юмор, цепкий взгляд, настоящая военная удаль, когда в бой окунаешься с головой. И не выходишь из него даже после ранения в голову, как в донецком аэропорту. Каноничный образ русского воина…

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня он снова, как тогда, в Саханке, спасал гражданских в Волновахе. И пожертвовал ради них своей жизнью, встав в строй Бессмертного полка. Рядом со своим командиром.

PS. Воха 8 лет сражался за Россию и не задумываясь отдал за нее жизнь. Владимир Жога - гражданин России, и он заслуживает высшего звания нашей страны. И Золотой Звезды Героя Российской Федерации.

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