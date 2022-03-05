Покинувшую Россию Ксению Собчак сняли в аэропорту Тель-Авива

Ксения Собчак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Новость о том, что Ксения Собак покинула Россию, появилась еще второго марта. Сообщалось, что телеведущая вместе с пятилетним сыном Платоном улетела в Стамбул бизнес-джетом, за который она заплатила 5 миллионов рублей. Очевидно, что Турция вряд ли могла стать конечной точкой путешествия 40-летней Ксении. И вот теперь стало известно, в какую страну в итоге прибыла журналистка. Очевидцы сфотографировали Собчак в израильском аэропорту Бен-Гурион: Ксения прилетела в Тель-Авив.

На фото, появившемся в соцсетях, телеведущая стоит в терминале прилета на выдаче багажа и ждет свои чемоданы. Рядом с ней – сын Платон с рюкзачком за спиной. На телеведущей та же светлая кепка, в которой ее сняли на видео в московском аэропорту перед посадкой на борт бизнес-джета. Однако в Тель-Авив из Стамбула Ксения прилетела регулярным рейсом, иначе она бы не стала ждать свой багаж бок о бок с пассажирами эконом-класса.

Очевидцы сфотографировали Собчак в израильском аэропорту Бен-Гурион. Фото: соцсети.

Ранее телеведущая сообщила в соцсетях, что не сбегает из страны из-за спецоперации на Украине, а летит в отпуск. Мол, сейчас в школе каникулы, и она пообещала сыну Платону отдых.

- Я лечу, а не улетаю. Сейчас у ребенка каникулы в школе, и мы летим в отпуск, который давно запланирован (обещания — даже ребенку — надо исполнять). Так я следую собственному совету - не поддаваться панике. Я русская, я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, «тупичков» и яхт, - объясняла Ксения в соцсетях.

На телеведущей та же светлая кепка, в которой ее сняли на видео в московском аэропорту перед посадкой на борт бизнес-джета. Фото: кадр видео.

По словам телеведущей, ее муж Константин Богомолов остался в Москве и готовит новую постановку в Театре на Бронной.

- Он в Москве — приходите на его «Дядю Леву», он там играет, кстати. Репетирует и готовит театр к открытию. Так что вот такие новости, никакого незапланированного отъезда, все ок, - сообщила телеведущая.

Однако на следующий день после отлета Собчак в Стамбул в Телеграм-канале «Героиня Татлера» появилась другая информация: Богомолова видели в аэропорту Шереметьево у выхода на рейс, отправляющийся в Тель-Авив. Не исключено, что Ксения и Константин проводят каникулы вместе.