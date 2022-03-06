«Бузова и Элджей переводят миллионы в крипту!»: Как знаменитости спасают свои накопления

Сейчас многие российские звёзды доверились цифровой валюте. В том числе и Ольга Бузова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В кризисные времена самый главный вопрос -как спасти накопления.

У артистов за годы хлебосольных корпоративов, где они могли «напеть» за часовой концерт десятки миллионов рублей, появились серьёзные капиталы.

Из недавней истории с ограблением жены покойного Александра Градского, стало ясно, что банкам знаменитости особо не доверяют, по большей части хранят свои капиталы «под подушкой».

Сейчас, как рассказали kp.ru эксперты, многие российские звёзды доверились цифровой валюте, вложили свои немалые капиталы в криптовалюту. В том числе, кстати, и Ольга Бузова, гонорар которой за один частный концерт составлял более 30 тысяч евро.

Напомним: в 2018 году поющая телеведущая рассказала «акулам пера», что теперь она - настоящая крипотовалючица. Мол, чтобы не мучиться майнингом и покупкой биткойнов и эфириума, Ольга решила завести сразу свою - криптовалюту BUZCOIN.

-Я не нашла доверия в человеческих отношениях, в отношениях с мужчинами, я нашла его в цифрах, а если быть точнее, то в цифровой экономике, где, в отличие от слов, ничего нельзя нарушить, отобрать и забрать, изменить. Если вы хоть немного разбираетесь в блокчейне, то вы понимаете. Если нет, сейчас объясним. Мы живем в эпоху Бузовой, новых технологий, и все это побудило создать меня свой собственный уникальный токен (криптровалюту) - buzcoin, - объясняла репортёрам звезда.

По тогдашним замыслам Бузовой на buzcoin можно было обменять различные товары, в том числе и созданные ее маркой (одежду и сувениры), билеты на концерты и другие проекты. Однако вскоре эта затея со скрипом провалилась. Цифровая валюта Бузовой не получила поддержки у населения и теперь Ольга решила довериться классической криптовалюте.

- Для многих крипта привлекательна, поскольку ей не страшны ни западные санкции, ни блокировки,- объясняет певица Анна Калашникова.-Я вложила более миллиона рублей в криптовалюту ещё до кризиса. Слышала, что сейчас такие вложения сделала Ольга Бузова, Иван Ургант (гонорар за частный корпоратив у ведущего составлял не менее 50 тысяч евро-Ред.), Элджей (за частное выступление музыкант получал от 20 тысяч евро -Ред.) и другие звёзды. Но не могу похвастаться пока удачным вложением, поскольку за последний год крипта упала, я потеряла на ней около 700 тысяч рублей. Но пока сохраняю спокойствие, поскольку финансовые аналитики прогнозируют, что криптовалюта вырастет в цене и тогда наши вложения окупятся, -рассказала kp.ru Анна Калашникова.

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