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В мире6 марта 2022 5:00

США рассматривают создание правительства Украины «в изгнании»

В Вашингтоне планируют, что Зеленский будет из Польши руководить «сопротивлением»
Юрий МАЙБОРОДА
«Удаленное» правительство под руководством Зеленского займется организацией сопротивления в Незалежной.

«Удаленное» правительство под руководством Зеленского займется организацией сопротивления в Незалежной.

Фото: REUTERS

Стало известно, что США, рассматривающие различные варианты окончания вооруженного конфликта на территории Украины, допускают возможность формирования «правительства в изгнании», которое возглавит Владимир Зеленский.

Размещенное на территории Польши «удаленное» правительство под руководством Зеленского займется организацией сопротивления в Незалежной, а сами США и их европейские партнеры возьмут на себя заботы по дальнейшей накачке страны оружием.

– Сейчас мы готовим планы на случай непредвиденных обстоятельств для каждой возможности, включая сценарий, в котором Зеленский устанавливает правительство в изгнании в Польше – рассказал журналистам The Washington Post на условиях анонимности чиновник из администрации Белого дома.

В то же время, открыто обсуждать подобные темы США не очень стремятся, поскольку существует довольно высокий шанс таким образом втянуть в конфликт одну из стран-участниц НАТО, а именно открытого противостояния с Россией Белый дом очень хочет избежать.

Объявленная президентом России Владимиром Путиным военная спецоперация на территории Украины ставит основной целью демилитаризацию и денацификацию страны. Решение о проведении операции принято в ответ на обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик с просьбой о помощи.

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