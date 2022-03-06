В США уже не считают, что санкции смогут заставить Россию изменить свой курс

Санкции, введенные США после присоединения Крыма, не особо отразились на России. Фото: REUTERS

США и страны Европейского союза продолжают вводить против России экономические санкции, чтобы изолировать ее от мировой финансовой системы и ослабить ее военное превосходство. Об этом заявили в Совете по международным отношениям (CFR) – ведущем американском неправительственном объединении.

- Россия потратила годы, готовясь к таким ограничениям, в том числе и путем накопления резервов на сумму более $600 миллиардов. – предупреждает глава CFR Ричард Хаасс. – Давайте вспомним антироссийские санкции, введенные США после аннексии Крыма. Тогда они замедлили экономический рост России, но ненамного.

Санкции имеют и еще один эффект: они могут затруднить иностранцам приобретение российских экспортных товаров и сырья. А это имеет уже серьезные последствия для Европы, которая сильно зависит от российских нефти и газа. Хаасс напоминает, что Россия также является крупным экспортером еще и пшеницы, алюминия и никеля.

- Прекращение поставок из России поднимет цены на энергоносители во всем мире и может усугубить инфляцию в США и других странах, - уверен Хаасс, указывая еще и на то, что санкции исторически не смогли заставить ни Иран, ни КНДР изменить свой политический курс.

- Санкции — не панацея, - резюмировал он.