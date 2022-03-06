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В мире6 марта 2022 5:05

В США уже не считают, что санкции смогут заставить Россию изменить свой курс

Ведущие эксперты указывают на то, что вводимые против России ограничения обеспечат обратный эффект
Алена ГРИЦЕНКО
Санкции, введенные США после присоединения Крыма, не особо отразились на России.

Санкции, введенные США после присоединения Крыма, не особо отразились на России.

Фото: REUTERS

США и страны Европейского союза продолжают вводить против России экономические санкции, чтобы изолировать ее от мировой финансовой системы и ослабить ее военное превосходство. Об этом заявили в Совете по международным отношениям (CFR) – ведущем американском неправительственном объединении.

- Россия потратила годы, готовясь к таким ограничениям, в том числе и путем накопления резервов на сумму более $600 миллиардов. – предупреждает глава CFR Ричард Хаасс. – Давайте вспомним антироссийские санкции, введенные США после аннексии Крыма. Тогда они замедлили экономический рост России, но ненамного.

Санкции имеют и еще один эффект: они могут затруднить иностранцам приобретение российских экспортных товаров и сырья. А это имеет уже серьезные последствия для Европы, которая сильно зависит от российских нефти и газа. Хаасс напоминает, что Россия также является крупным экспортером еще и пшеницы, алюминия и никеля.

- Прекращение поставок из России поднимет цены на энергоносители во всем мире и может усугубить инфляцию в США и других странах, - уверен Хаасс, указывая еще и на то, что санкции исторически не смогли заставить ни Иран, ни КНДР изменить свой политический курс.

- Санкции — не панацея, - резюмировал он.

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