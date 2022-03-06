В Иерусалиме в старом сейфе нашли огромную сумму наличных денег

Никаких следов забывчивого миллионера найти не удалось. Фото: REUTERS

Сотрудники израильской инкассаторской компании Brixton, проводя ремонт в арендованном помещении, обнаружили в одном из сейфов впечатляющую сумму денег – в старой сумке обнаружились четверть миллиона шекелей (около 9,4 миллиона рублей).

В помещении, которое арендовала компания, ранее находилось отделение одного из банков. Руководство Brixton решило использовать его для организации сейфового комплекса.

Бесхозную сумку с деньгами обнаружили в одном из старых сейфов.

– Я был уверен, что все старые сейфы десять раз проверили, прежде чем сказать «мы уезжаем отсюда». Нам ясно, что первое, что нужно было сделать, — это выяснить, кому принадлежат деньги, – рассказал сотрудник службы безопасности компании Йорам Коэн.

Сумку передали в полицию. Однако через два месяца правоохранители вернули деньги представителям Brixton и заявили, что не смогли отыскать никаких следов забывчивого миллионера.

После долгих размышлений менеджеры компании решили сделать подарок своим клиентам и распределить «ничейные» деньги среди пользователей нового сейфового комплекса, в котором была обнаружена сумка.