Американские русофобы заставляют владельцев заведений убирать из названий слово «русский»

Ресторан «Русский дом» в Остине, Техас станет просто «Домом». Фото: сайт Russian House of Austin

Владельцы ресторанов в США срочно убирают с вывесок слово «русский» и российскую символику, чтобы не привлекать внимания агрессивных русофобов. Уже известны случаи, когда в подобного рода заведениях бьют стекла, а их хозяевам поступают звонки с угрозами.

Владелица ресторана «Русский дом» в Остине Варда Монамор приняла решение переименовать свое заведение в просто «Дом». Причина – антироссийские настроения, умело подогреваемые американскими СМИ.

Рестораны – вне политики, людям хочется есть и весело проводить время вне зависимости от их убеждений. В то же время, хозяйка заведения прекрасно понимает, что на волне русофобской риторики, звучащей со всех сторон, она может не только потерять клиентуру, но и привлечь к заведению внимание радикалов. Именно поэтому слово «русский» из названия ресторана было решено убрать.

– Для меня это название не отражает того, кто мы есть на самом деле. Если оно причиняет боль другим, мы просто чувствуем, что это должен быть просто «Дом», – поясняет Монамор.

Она говорит: «Я сохраню буквы. Настанет время, когда они вернутся».

А вот владелец заведения-тезки из Вашингтона Аарон Макговерн пострадал не на словах: на его «Русский дом» вандалы успели напасть – разбили несколько окон и сорвали российский флаг.

– Мы – американская компания, которая просто пытается выжить. Ресторан не имеет ничего общего с политикой, – посетовал Макговерн, добавив, что ему и так пришлось нелегко, поскольку он был вынужден держать ресторан закрытым на время пандемии коронавируса.