Запад последовательно воспитывает в российских толстосумах и либералах патриотизм

Банк России рассказал, что в реальности будет происходить с картами Visa и Mastercard. Фото: REUTERS

Три заявления по одному вопросу.

Международная платежная система Visa: "С этого момента Visa будет работать со своими клиентами и партнерами в России, чтобы прекратить все операции в ближайшие дни. Когда эта работа завершится, все транзакции по картам Visa, выпущенным в России, за ее пределами осуществляться не будут".

Международная платежная система Mastercard: "Карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться сетью Mastercard".

Про то, что будет происходить в реальности рассказал Банк России: "Все карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия. Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт, и санкции на них не влияют. Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны".

Что это значит? Только то, что потянувшиеся сейчас в другие страны бегунки, которые страсть как боятся (абсолютно безосновательно) вдруг проснуться в российской армии, тем более, на Донбассе (куда их просто не пустят) должны запасаться наличностью при выезде из России. Потому что там их банковские карты (за исключением карт платежной системы "Мир", работающих в ряде стран) окажутся совершенно бесполезным куском пластика. Ими нельзя будет оплатить ни проживание в отеле, ни покупки в магазинах, ни даже поездку в такси. И это касается и Казахстана, и стран Европы, и всяких там "таиландов" и прекрасного Бали.

Заметим, что у подавляющего большинства этой категории карты выпущены не за границей, а в России. Владельцев счетов в иностранных банках и выпущенных там карт среди этой категории ничтожное меньшинство. Они, конечно, есть у олигархов и прочих толстосумов, но у тех сейчас свои трудности. За рубежом началась охота на их недвижимость, прочую собственность и даже банковские счета. Арестовываются яхты, виллы, квартиры и особняки, в Великобритании решили запретить гражданам России иметь на счетах в английских банках свыше 100 тысяч долларов (в пересчете на американскую валюту).

Последовательные шаги Запада показывают всей этой не до конца с отбитыми мозгами публике, что для апологетов "общечеловеческих демократических" ценностей в "цивилизованном" мире они были, есть и будут лишь людьми второго сорта, чьи права не имеют значения в отличие от "жизни черных". Вы думали, что будете нужны там, поскольку богаты и успешны? А вас Путин предупреждал, что там нужны только ваши деньги, которые у вас отберут в любой момент и под любым предлогом, даже не заморачиваясь особо благовидностью и законностью своих действий.

Русский – пошел вон! Но кошелек свой оставь. Если те же Великобритания и США позволяют себе вольное донельзя обращение с золотыми запасами и резервами целых государств (и речь тут не только о Венесуэле), то отдельные физические и даже юридические лица для них просто пыль, на которую не стоит обращать внимания.

Примечательно, что даже беглые российские либералы, которые на полном подножном корму у западных институтов, не скрывают своего пещерного русофобства, выражая истинные цели Запада в отношении России. Вот, например, Гарри Каспаров, который засыпает и просыпается с ненавистью к России.

- Россию нужно отбросить в каменный век, чтобы нефтегазовая промышленность и другие чувствительные отрасли, жизненно важные для выживания режима, не могли функционировать без технологической поддержки Запада, - заявил этот экс-чемпион мира по шахматам, ставший уже нарицательным понятием наряду с Ходорковским, который сейчас проливает крокодиловы слезы по Украине, но так и не выдавившим из себя ни единой слезинки по поводу убитых его командой людей в России.

Спасибо, Гарри, а то ведь до сих пор есть глупцы, которые думают, что Запад печется о судьбах населения России, а воюет только с властью. Может, после таких признаний, многие прозреют и поймут, что только в своей стране они кому-то нужны и являются действительно гражданами? А не проймут – им же хуже. Мест под мостами еще достаточно. Беженцы из Африки и Азии в таких местах жить брезгуют, а русским никто квартир, как им, не предоставит.

Бегите, глупцы, бегите. Вас там везде ждут с "распростертыми" объятиями и последними запасами наличности.