Карты, деньги и спецоперация: 10 серьезных вопросов о наших личных финансах, связанных с ситуацией на Украине

Потери от санкций всегда есть у обеих сторон. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Центробанк поднял ключевую ставку с 9,5 до 20 процентов. Как это отразится на вкладах и кредитах?

Ключевая ставка – это процент, под который Центробанк дает взаймы коммерческим банкам. Соответственно, когда растет ключевая ставка, следом поднимаются проценты по кредитам. А также по вкладам – банки хотят привлечь побольше денег от россиян. И последствия роста ключевой ставки не заставила себя долго ждать.

Ипотека. Ставки по жилищным кредитам уже поднялись выше 18% годовых. Почти все российские банки сейчас не выдают ипотеку. По сути, это запретительные ставки: брать миллионы на много лет под такой процент – безумие.

Однако есть несколько видов ипотеки с низкими ставками осталось.

Семейная ипотека. Ее дают семьям, в которых в 2018 году или позднее родился ребенок. Ставки по ней - не выше 6% годовых. Эта программа действует до конца 2023 года.

Льготная ипотека под 7% годовых или ниже. Квартира должна быть в новостройке, максимальная сумма кредита - 3 млн рублей. Действует до середины 2022 года.

Дальневосточная ипотека. Ставка - до 2%, сумма кредита - до 6 млн рублей. Ею могут воспользоваться молодые семьи (оба супруга не старше 35 лет), участники программы «Дальневосточный гектар» и некоторые другие категории россиян. Действует до конца 2024 года.

Сельская ипотека. Ставка - до 3%, максимальный размер кредита - от 3 до 5 млн рублей в зависимости от региона. Основное условие - недвижимость должна находиться в сельской местности. Действует до 2025 года.

Ставки по кредитам тоже растут. Тот же Сбер поднял планку потребительского займа до почти 30% годовых.

Если и брать займы в нынешних условиях, то небольшой и на малый срок. По уже выданным кредитам ставки не поднимутся, т.к. в договорах указан фиксированный процент.

Вклады. В среднем ставка по рублевым вкладам уже составляет около 20% годовых. Но на небольшой срок – 3-6 месяцев. Причем, чем больше срок, тем меньше ставка. По валютным вкладам ставка тоже растет – до 5-7 процентов годовых.

Несколько банков отключили от системы SWIFT. Что будет с пластиковыми картами?

SWIFT – своего рода «мозг» мировой банковской системы. Он нужен для того, чтобы банки могли быстро и безопасно переводить деньги друг другу. От системы SWIFT отключили семь российских банков: ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.

Получается, российские граждане и компании, которые держат свои деньги в этих банках, больше не смогут получать переводы из-за рубежа и отправлять туда деньги. Но спасение есть: открыть счета в других финансовых организациях - тех, которые не попали под санкции. Благо, в России предостаточно банков, в том числе довольно крупных. Тот же Сбер, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк и многие другие от SWIFT не отключили.

Однако платежи и переводы внутри России не пострадают. Они уже много лет идут через Национальную систему платежных карт и Систему передачи финансовых сообщений. SWIFT к этому никакого отношения не имеет. Поэтому перебоев быть не должно: вы все так же сможете расплачиваться картой в магазинах, снимать наличные в банкоматах, переводить деньги на счета других российских банков.

А вот снимать деньги за границей и платить ими в иностранных магазинах не получится. Если едете за рубеж, лучше возьмите наличку или карту российского банка, не попавшего под санкции. С ними проблем быть не должно.

Кстати, все то же самое относится к платежным системам Visa и MasterCard. Они уже заявили о приостановке работы в России. Но это не критично. Внутри страны расплачиваться будем без проблем, а вот за границей понадобится наличка.

Не будет ли ограничений на выдачу денег в банках и снятие вкладов в рублях и валюте?

- Все операции банков в рублях будут осуществляться, и соответствующие услуги предоставляться всем клиентам в обычном режиме. Все средства клиентов в иностранной валюте также сохранены и могут быть выданы в валюте счета. Банк России готов оказать поддержку банкам средствами в рублях и иностранной валюте, - пояснили в Центробанке.

В общем, налички хватит всем.

Не произойдет ли заморозка вкладов и введение фиксированного курса на валютные вклады?

- На этот вопрос ответить пока невозможно, - говорит директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. - Мы сейчас находимся в зоне огромной экономической неопределенности. Пока Запад не огласит полный пакет санкций и пока наше правительство не примет программу, как помочь населению и экономике, прогнозов делать никто не будет. Разве что шарлатаны. По рублевым вкладам заморозки не произойдет. По валютным пока нет ясности. Возможно, эти вклады будут выдаваться, но не в валютном содержании, а по условному курсу Центробанка. Предсказать невозможно. Ведь до нас пока даже первая волна этого финансового удара не докатилась.

Евросоюз и США закрыли небо для российских авиакомпаний. Как будем летать?

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, сейчас происходит «перераспределение рейсов авиакомпаний в другие полетные коридоры». Проще говоря, мы договариваемся с другими странами, чтобы летать над ними в обход запада, в том числе и с пересадками.

Разумеется, время перелетов увеличится. Например, уже сейчас понятно, что перелет Калининград-Москва в облет Эстонии будет на час больше. А значит, и билеты подорожают. Но на сколько – пока никто не скажет.

Пострадаем из-за закрытого неба не только мы. Россия ответила зеркально – запретила авиакомпаниям четырех десятков стран летать над нашей страной. И их время в пути по многим направлениям тоже сильно увеличится. Так, рейс Лондон - Токио теперь полетит с посадкой на Аляске и вместо 11 часов займет 17.

Boing и Airbus запрещают нам использовать свои самолеты. На чем летать будем?

ЕС запретил продавать, а также передавать в лизинг (долгосрочная аренда) российским авиакомпаниям европейские самолеты, запчасти и оборудование. По заключенным ранее контрактам поставки смогут продолжаться до 28 марта. Причем, суда, взятые в лизинг, нужно будет вернуть в течение месяца. И касается это не только европейских самолетов Airbus, но и американских Boeing.

По данным Росавиации, сегодня наши основные авиаперевозчики используют 322 самолета производства Airbus. «Аэрофлот» — 117 судов, S7 — 66, у «Уральских авиалиний» - 54 (это весь парк) и т. д. И всего в России используется около 250 Боингов.

Вопрос ребром - что делать будем? Эксперты уверяют, что есть два пути.

- Если «в лоб» исполнять все предписания европейских чиновников, то это значит, что мы отдадим иностранные самолеты и останемся со скудным авиапарком, - объясняет исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. - И даже если самолет принадлежит российским лизинговым компаниям, то мы должны остановить его эксплуатацию из-за отсутствия запчастей и техобслуживания. Получается, в лучшем случае до лета полеты продолжаться будут, а потом и этого не станет.

Но есть, по оценке Олега Пантелеева, более оптимистичный вариант. Мы можем отказаться возвращать самолеты зарубежным лизинговым компаниям. Для этого правительство должно запретить авиакомпаниям передачу судов. Затем Россия создает единую компанию-эксплуатанта для всего западного парка. Она возьмет на баланс все имеющиеся «иномарки» и будет их обслуживать. А далее по пунктам.

1. С учетом запрета полетов в Европу и другие страны, маршрутная сеть российских авиакомпаний сократится. Нам не нужно будет так много самолетов. Появится возможность из трех самолетов один разобрать и направить на запчасти, чтобы поддерживать оставшиеся в годном состоянии.

2. Найти альтернативные решения в странах, не поддерживающих западные санкции. Там могут быть и производители авиадвигателей, и сервисные компании по обслуживанию такого типа судов.

3. За это время российские предприятия смогут освоить диагностику и ремонт этих самолетов.

4. Проводим импортозамещение комплектующих для наших самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet. Корпорация «Иркут» планирует в 2023 году завершить создание Superjet New, в котором будут использоваться только отечественные запчасти. А к концу 2023 году будет создан двигатель для этого типа самолетов. Какое-то время уйдет на испытание и после на товарный выпуск. Но результат не за горами.

Что будет с импортными лекарствами?

- Не думаю, что санкции очень сильно, критично ударят по лекарственному обеспечению у нас в стране, - говорит директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович. - Есть сферы, которые находятся вне рамок политических действий. Медицина, здравоохранение - в первую очередь. Поэтому я верю, что по крайней мере те препараты, которые уже есть у нас на рынке, вряд ли пропадут, уйдут совсем. Но цены вырастут из-за колебаний курса валют.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов рассказал: хотя в последние годы в нашей стране многое было сделано для импортозамещения лекарств, мы по-прежнему сильно зависимы от импортного сырья. Правда, оно, в основном, поставляется из Индии и Китая. А эти страны к санкциям не присоединились.

Как быть тем россиянам, которые сейчас за границей - смогут ли они расплачиваться, если у них вклады в российских банках?

- Если у них есть вклады в российских банках, то с ними ничего не произойдет, - говорит Георгий Остапкович. - С рублевыми, по крайней мере, точно, а с валютными – пока не ясно. И нет никакой определенности, как поступят страны, поддерживающие санкции. В Великобритании уже ограничили депозиты россиян до 50 тысяч фунтов стерлингов.

Какие потери понесет запад от своих санкций?

Запад, безусловно, потеряет многое. Потери от санкций всегда есть у обеих сторон.

- Компании, которые присоединятся к санкциям, прежде всего финансовые, потеряют определяют большую часть рынка, - уверен эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев. – Тот же Мастеркард потеряет много клиентов. Поэтому не исключено, что те, кто осознает свои потери, будут искать способы обойти санкции.

Кроме того, по оценке экспертов, введение санкций против России создает риск возникновения перебоев с поставками: это уже отразилось на ценах на сырье. Пшеница подорожала почти до самого высокого уровня более чем за 13 лет, также рекордно высокой цены достиг алюминий. Помимо этого, цены подскочили и на золото, никель, палладий и другие металлы. Россия является крупным поставщиком алюминия, никеля, палладия, нефти и газа.

Прогнозы, как все это может аукнуться западным странам, самые разные. Вот какими мыслями поделился популярный телеграм-канал «Незыгарь»:

1. Полная или частичная приостановка углеводородных поставок в страны, поддержавшие экономическую агрессию. О том, что такой ответ вместе с заморозкой иностранной собственности в российских компаниях нанесет колоссальный урон Западу, свидетельствует экстренная продажа British Petroleum своей доли в Роснефти и выход из ее совета директоров генерального директора BP.

2. Полная или частичная блокировка нефтегазового экспорта не только лишит громадных доходов зарубежных дистрибьютеров и нефтепереработчиков, но и вследствие последующего энергетического кризиса резко повысит градус социальной напряженности в западных социумах и возможное обновление во властных структурах под давлением населения.

3. Сокращение поставок (или угроза, что это будет сделано) вызовет рост мировых цен на углеводороды по ключевым нефтяным котировкам (они определяют и цены на газ) на 35% - 40%, до 140-150 и более долларов за баррель.

4. Аргументы, что «некуда будет деть высвобождающиеся 100 млн тонн нефти» малосостоятельны. Рынок моторного топлива в России составляет 45-50 млн тонн. Если учесть запросы аграриев, промышленности и торговли, предложение моторного топлива увеличится на 30-40%, уменьшив розничную цену на 20-25%.

Другой вариант— продажа КНР, которая готова скупить все дополнительные поставки нефти из России.

Не отключат ли нам технику Apple, Intel и других компаний, поддержавших санкции?

- Вы не можете запретить потребителю закупать, не нанеся ущерб производителю. Ни одна из этих компаний не захочет терять российский рынок. Самый яркий пример Apple. Они присоединились к санкциям, но запросили изъятие для поставки своих телефонов. Изъятие - это разрешение на исключение. Ответа пока нет, - напоминает - говорит эксперт РИСИ Михаил Беляев.

Возможно, именно поэтому Apple остановила продажи техники в России. Айфоны, макбуки и прочую технику американского технологического гиганта нельзя теперь заказать через сервисы компании онлайн, невозможно купить и в официальных магазинах.

- Нам пришел запрет на продажу всей техники Apple, которая есть в наличии, - рассказал консультант в магазине сети DNS. - Почему, когда появится и по каким ценам, никто не знает.

Кстати, есть мнение, что при обновлении техники Apple она перестанет работать. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин уверяет, что с существующим оборудованием ничего не будет. А сама приостановка продаж, по словам эксперта, связана только с техническими причинами: проблемы с доставкой, торговая блокада России. Кстати, по этой же причине производители техники AMD, Intel, Dell тоже приостановили поставки своей продукции в Россию.

Но замена всегда есть. «Яблочную» и прочую западную технику с удовольствием заменят китайцы с корейцами - Lenovo, Xiaomi, Huawei, Honor и многие другие.

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