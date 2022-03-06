Пропавший Иван Ургант поразил неожиданным поступком

Иван Ургант в последние дни будто сквозь землю провалился. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Иван Ургант считается одним топовых российских телеведущих. За жизнью артиста следят миллионы поклонников. Публика переживает, что вот уже 10 дней их кумир не делает публикации в блоге. Однако еще больше народ взволнован тем, что Иван удалил родных и друзей из своего аккаунта.

Раньше Иван Ургант чуть ли не в ежедневном режиме выкладывал свежий контент в блоге. Однако в последние дни он будто сквозь землю провалился. Последнее сообщение артист оставил 24 февраля - в день начала спецоперации России на Украине.

И вот накануне пользователи соцсетей обратили внимание, что Ургант удалил друзей и родных из подписок. Иван неожиданно отписался от всех. В его профиле - ни дочек, ни друзей, ни коллег. Что сейчас происходит с известным ведущим - одному Богу известно.

"Вань, что с тобой?" - пишут подписчики под старыми постами кумира. Однако Иван никому не отвечает.

Отметим, вот уже две недели, как в эфире Первого канала нет "Вечернего Урганта", выходившего с понедельника по пятницу. Все это время поклонники одного из самых популярных развлекательных шоу обсуждают, когда же передача и ее бессменный телеведущий вернутся на экраны. Последний выпуск вышел в понедельник, 21 февраля.

"Всем нашим зрителям, взволнованным отсутствием передачи в эфире, спешим сообщить о том, что мы взяли тайм-аут на несколько дней. Редакция телепередачи работает в прежнем режиме над будущими выпусками. До скорой встречи в эфире!" - говорилось в официальном комментарии продюсеров шоу.