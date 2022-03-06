Минобороны: жилой квартал Старый Крым в Мариуполе взят под контроль

Дипломатия закончилась: украинские националисты не идут на переговоры, не выпускают мирных жителей из Мариуполя. Фото: REUTERS

Утренний брифинг Минобороны России оказался довольно сухим. Дипломатия закончилась: украинские националисты не идут на переговоры, удерживая мирных жителей и иностранцев в качестве заложников, а потому нашим военнослужащим остается их только планомерно уничтожать. Наши войска планомерно продвигаются по всем стратегическим направлениям.

- Вечером 5 марта Вооруженными силами России был нанесен массированный удар, в результате которого поражен 61 объект военной инфраструктуры ВСУ, в том числе: 22 единицы вооружения и военной техники в подземном укрытии, пункт управления бригады, 9 складов боеприпасов и материально-технических средств и 3 радиолокационных поста. А утром 6 марта нанесен удар высокоточным оружием большой дальности. Выведен из строя аэродром военно-воздушных сил Украины в Староконстантинове, - сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он также добавил, что за прошедшие сутки истребительной авиацией и ПВО ВКС России сбито четыре самолета Су-27 и один МиГ-29 в районе Житомира, Су-27 и Су-25 в районе Радомышля, один Су-25 в районе Нежина, два вертолета Ми-8 в районе Киева, и шесть беспилотных летательных аппаратов, в том числе "Байрактар ТБ-2". Бомбардировочной и штурмовой авиацией поражены 3 зенитных ракетных комплекса "Бук М1", зенитный ракетный комплекс ПВО С-300 и 3 радиолокационных станции ВСУ.

Вчера в Минобороны России сообщили о сдаче украинскими военными арсенала с техникой, вооружением и боеприпасами в районе села Раденьск Херсонской области. Среди обнаруженных там трофеев - украинские танки Т-64 и Т-80, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, автомобили "Урал". Склады с минами, противотанковыми управляемыми ракетами, минометными и танковыми снарядами. Всего более 4,5 тысяч тонн боеприпасов.

Отметим, что российские военнослужащие все чаще находят на таких базах противотанковые ракетные комплексы (Javelin и NLAW), боеприпасы, средства связи, различной амуниции и обмундирования, поставляемых странами НАТО, а также личные предметы и документы иностранных военнослужащих. Вся эта информация тщательно анализируется.

БОЕВАЯ СВОДКА

В это время группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль Рубцы, Карповку, Макеевку, Новолобовку, Липовое, Среднее, Зеленую долину, Закаблуховку. А подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики установили контроль над Передовое, Карьерное и Равнополь. Подразделения Народной милиции Донецкой Республики ведут успешные наступательные действия на западной и северо-западной окраинах города Мариуполя, взят под контроль жилой квартал Старый Крым. Армейские подразделения продвинулись на 11 километров и взяли под контроль Приютное, Завитне-Бажанне, Старомлыновку, Октябрьское и Новомайское.

Всего за время операции поражено:

2203 - объекта военной инфраструктуры.

76 - пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил.

111 - зенитных ракетных комплексов ПВО С-300,"Бук М-1" и "Оса".

71 - радиолокационная станция.

69 - самолетов на земле.

24 - самолета в воздухе.

778 - танков и других боевых бронированных машин.

77 - реактивных систем залпового огня.

279 - орудий полевой артиллерии и минометов.

553 - единицы специальной военной.