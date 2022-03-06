Насколько хватит запаса импортных лекарств в России и будут ли прекращены поставки из-за рубежа

Пока лекарства не включены в санкционный список западных стран. Фото: REUTERS

Одним из самых обсуждаемых вопросов после введения так называемых «адских» санкций в отношении России стал вопрос обеспечения населения товарами первой необходимости: продуктами и лекарствами. И если в случае с продовольствием, большинство людей понимает, что Россия обеспечивает себя всем необходимым с избытком, то в отношении лекарств распространяются слухи, что из аптек могут исчезнуть импортные препараты, которых довольно много (около 30% от ассортимента).

Прежде всего надо успокоить всех «паникеров»: пока лекарства не включены в санкционный список западных стран. Минфин США, отвечающий за все подобные ограничения, сделал исключение для поставок в Россию медикаментов и медицинского оборудования. Кстати, еще пока ни разу лекарства еще не попадали в санкционные списки Соединенных Штатов и Европы, ни в случае с КНДР, ни с Ираном.

То есть повторим еще раз: никто не собирается ограничивать в нашу страну поставки ни лекарств, ни медицинского оборудования, например, аппаратов для УЗИ, томографов и других исследований. Однако речь может идти об удорожании импортных препаратов. Все будет зависеть от того, насколько ЦБ и экономическому блоку правительства удастся стабилизировать курс рубля, что отразится и на ценах в российских аптеках. При этом те средства, которые пациенты будут получать в больницах, останутся бесплатными.

Больше всего волнуются возможных проблем больные раком, ведь курс лечения может стоить несколько миллионов рублей. Как считает хирург-онколог высшей квалификации, заслуженный врач России Андрей Коржиков, «пока ситуация с препаратами для онкобольных не критична, мы обеспечены медикаментами на этот год, так как большая часть госзакупок по этой статье уже проведена».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Ирина Борова, член Совета при Президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, президент ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!»:

- Сейчас вообще нет причин для паники. Я в последние дни общалась с представителями крупнейших фармацевтических компаний: Astellas, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novartis, Pfizer. Все они были единодушны: медицина должна быть вне политики, вводить какие-либо ограничения эти компании не собираются.

Кстати, прочитала новость о том, что «Всемирная сеть онкологов OncoAlert» прекратила сотрудничество с Россией. Я уже больше 6 лет занимаюсь проблемами лечения рака, но ни разу не слышала о такой организации. По-настоящему важные международные структуры, например, Американское общество клинической онкологии ASCO и Европейское общество клинической онкологии ESMO ничего не заявляли о прекращении контактов.

Да, санкции, в особенности связанные с транспортными вопросами, осложнили нам научное взаимодействие. Например, не получится принимать участие в клинических исследованиях, участвовать очно в научных конференциях. Но эти проблемы не носят критического характера. Клинические исследования идут и на территории России.

Сейчас очень важно не впадать в панику, ведь многие люди буквально раскупают препараты в аптеках. Делать этого не стоит, в особенности тем, кому необходимы дорогостоящие препараты, например, онкобольным. Там годовой курс лечение может стоить огромных денег и большинству приобрести это нереально. Поэтому хочу еще раз сказать: у нас в стране создан запас препаратов на год.

К сожалению, мы не можем влиять на аптечные сети, они могу самостоятельно устанавливать цены на большинство медикаментов. Но если человек проходит лечение в государственной больнице или диспансере, то он должен быть обеспечен всеми необходимыми средствами. Возможно, если сложная экономическая ситуация продлится долгое время, то возникнут проблемы, но на текущем этапе обстановка прогнозируемая и контролируемая. Минздрав России весьма плотно следит за ситуацией, я сама была свидетелем, как чиновники этого ведомства буквально до ночи работают на своих местах, чтобы решать возникающие проблемы.

Так что еще раз: будем сохранять спокойствие во благо здоровья!

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