Банковские карты UnionPay: что это такое, как оформить и как пользоваться

Систему China Union Pay запустили в 2002 году. Фото: EAST NEWS

VISA и MasterCard приостановили работу в России. Владельцы таких карт не смогут платить и снимать деньги за границей. Но альтернатива есть – платежная система UnionPay. Отвечаем на главные вопросы о новом термине в нашем финансовом обиходе.

Что это такое?

China Union Pay (CUP) – национальная платежная система Китая. Систему запустили в 2002 году для поддержки китайского бизнеса за пределами страны. Через три года она стала международной. По данным портала «Финуслуги», число банкоматов, принимающих UnionPay, превышает 1 млн. А количество выпущенных карт и операций по ним сравнимы с показателями Visa и MasterCard.

В чем ее преимущество?

Система Union Pay не подконтрольна влиянию США. А значит, не попадает под санкции. При этом действует она в 180 странах мира (в том числе и в Европе).

Есть ли Union Pay в России?

Впервые банковские карты CUP начали принимать у нас в 2007 году. А в 2014-ом их стали выпускать российские банки.

В 2017 году Россельхозбанк первым запустил проект карты Мир-UnionPay. На экономическом языке такие карты называются кобейджинговыми – то есть они работают сразу с двумя платежными системами. С того времени в России уже выпустили около 3,3 млн карт UnionPay, их принимают более 95% терминалов и банкоматов в стране.

Какие банки будут выпускать карты Мир-Union Pay?

До недавнего времени эти карты выпускали только Россельхозбанк, Газпромбанк, банк «Санкт-Петербург», «Почта Банк», «Зенит», «Приморье», Примсоцбанк, ВБРР, «Солидарность», а также находящиеся под американскими санкциями Совкомбанк (в виде карт рассрочки «Халва») и Промсвязьбанк.

В ближайшее время остальные банки планируют присоединиться к этой системе. Сбер и МКБ уже заявили, что «прорабатывают возможность» выпуска карты «Мир» - UnionPay.

Понятно, что сейчас спрос на такие карты вырастет и желающим срочно их оформить нужно запастись терпением. В Газпромбанке уже сообщили, что запрос на карты Мир-Union Pay увеличился в разы. Ближайшая дата получения – не ранее 16 марта.

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