"Заплакала": Леру Кудрявцеву раздирает от боли после слов известного певца про "дырявую Россию"

От хамства сладкоголосого артиста телеведущая даже расплакалась. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лера Кудрявцева решила поставить на место украинского певца Макса Барских, который назвал Россию "дырявой". Хамство сладкоголосого артиста возмутило и расстроило телеведущую до глубины души. Лера призналась, что даже расплакалась.

Лера Кудрявцева всегда была известна своим патриотизмом. Умница, красавица, безупречная знаменитая блондинка часто отдыхает на отечественных курортах, обожает российские сериалы и не устает восторгаться красотами и возможностями России. Вот почему теледива очень болезненно восприняла слова Макса Барских.

"Последней каплей было высказывание молодого, красивого артиста про «дырявую Россию». С какой ненавистью он говорил о России и русских. Честно, я заплакала. Мир разделился и уже ясно, что, как прежде, никогда не будет!" - прокомментировала она оскорбительные выпады певца.

Так же Кудрявцева отметила, в нынешний непростой момент всем надо помнить про честь, достоинство и любовь к Родине. Особенно сейчас, когда многим известным людям предлагают красивую жизнь, престижную работу в обмен на публичное осуждение своей страны. "Мы с вами останемся жить в гордой и любимой России! Я русская и я горжусь этим", - сказала, как отрезала, разменявшая шестой десяток лет Лера.

Ранее в адрес Барских эмоционально высказался рэпер Тимати. В числе прочего он напомнил коллеге, в какой стране тот все это время выступал и зарабатывал деньги. "Макс Барских, ты ничего не перепутал? Ты не перепутал, кто здесь на самом деле «дырявый»? Ты не перепутал, с чьей ложки ты жрал все эти годы, на чьих корпоративах ты плясал здесь в России? Забыл? Я напомню. Максимка, рано или поздно все это закончится. И мы с тобой обязательно увидимся, ведь земля круглая. Я обязательно при встрече покажу тебе, кто тут на самом деле «дырявый»", - пригрозил отец двоих детей.

Также на слова Барских отреагировала и супруга Стаса Михайлова. Она отметила, что, унижая других, выше стать нельзя. "В голове твоей, Макс Барских, туманы-маны. Псевдогерой и недомужчина", - резко добавила Инна Михайлова.

А горячая певица Слава и вовсе коснулась интимной темы, отвечая Барских. Набрав побольше воздуха в легкие, артистка обратилась лично к Максу. "Я хочу обратиться лично к Максу Барских, а не ко всему украинскому народу, как он всех приплетает, говоря о «дырявой России». Все прекрасно знают, Макс, кто дырявый. И это точно не мы. Тебе лучше знать, кто дырявый", - разбушевалась исполнительница.