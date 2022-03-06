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Звезды6 марта 2022 10:25

"Заплакала": Леру Кудрявцеву раздирает от боли после слов известного певца про "дырявую Россию"

Лера Кудрявцева влепила звонкую оплеуху известному артисту
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
От хамства сладкоголосого артиста телеведущая даже расплакалась.

От хамства сладкоголосого артиста телеведущая даже расплакалась.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лера Кудрявцева решила поставить на место украинского певца Макса Барских, который назвал Россию "дырявой". Хамство сладкоголосого артиста возмутило и расстроило телеведущую до глубины души. Лера призналась, что даже расплакалась.

Лера Кудрявцева всегда была известна своим патриотизмом. Умница, красавица, безупречная знаменитая блондинка часто отдыхает на отечественных курортах, обожает российские сериалы и не устает восторгаться красотами и возможностями России. Вот почему теледива очень болезненно восприняла слова Макса Барских.

"Последней каплей было высказывание молодого, красивого артиста про «дырявую Россию». С какой ненавистью он говорил о России и русских. Честно, я заплакала. Мир разделился и уже ясно, что, как прежде, никогда не будет!" - прокомментировала она оскорбительные выпады певца.

Так же Кудрявцева отметила, в нынешний непростой момент всем надо помнить про честь, достоинство и любовь к Родине. Особенно сейчас, когда многим известным людям предлагают красивую жизнь, престижную работу в обмен на публичное осуждение своей страны. "Мы с вами останемся жить в гордой и любимой России! Я русская и я горжусь этим", - сказала, как отрезала, разменявшая шестой десяток лет Лера.

Ранее в адрес Барских эмоционально высказался рэпер Тимати. В числе прочего он напомнил коллеге, в какой стране тот все это время выступал и зарабатывал деньги. "Макс Барских, ты ничего не перепутал? Ты не перепутал, кто здесь на самом деле «дырявый»? Ты не перепутал, с чьей ложки ты жрал все эти годы, на чьих корпоративах ты плясал здесь в России? Забыл? Я напомню. Максимка, рано или поздно все это закончится. И мы с тобой обязательно увидимся, ведь земля круглая. Я обязательно при встрече покажу тебе, кто тут на самом деле «дырявый»", - пригрозил отец двоих детей.

Также на слова Барских отреагировала и супруга Стаса Михайлова. Она отметила, что, унижая других, выше стать нельзя. "В голове твоей, Макс Барских, туманы-маны. Псевдогерой и недомужчина", - резко добавила Инна Михайлова.

А горячая певица Слава и вовсе коснулась интимной темы, отвечая Барских. Набрав побольше воздуха в легкие, артистка обратилась лично к Максу. "Я хочу обратиться лично к Максу Барских, а не ко всему украинскому народу, как он всех приплетает, говоря о «дырявой России». Все прекрасно знают, Макс, кто дырявый. И это точно не мы. Тебе лучше знать, кто дырявый", - разбушевалась исполнительница.

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИЛера Кудрявцева