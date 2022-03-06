Минобороны показало боевую работу экипажа СУ-34 при нанесении удара по укрепрайону националистов на Украине

Наши летчики активно подавляют средства противовоздушной обороны. Фото: стоп-кадр видео

На видеокадрах Минобороны боевая работа экипажа самолета Су-34. Он поднимается на безопасную высоту, а потом уничтожает высокоточными ракетами объекты военной инфраструктуры военизированных формирований украинских националистов.

- Авиация ВКС России в ходе специальной военной операции завоевала господство в воздухе и наносит авиационные удары по позициям ПВО, объектам военной инфраструктуры, укрепленным позициям националистических формирований, - говорится в сообщении Минобороны.

Можно сказать, что российские летчики теперь добивают все то, что удается починить и поднять с разбитых военных аэродромов украинскими националистами.

Ранее официальный представитель Минобороны России заявил, что за прошедшие сутки истребительной авиацией и ПВО ВКС России сбито четыре самолета Су-27 и один МиГ-29 в районе Житомира, Су-27 и Су-25 в районе Радомышля, один Су-25 в районе Нежина, два вертолета Ми-8 в районе Киева, и шесть беспилотных летательных аппаратов, в том числе "Байрактар ТБ-2".

Наши летчики активно подавляют средства противовоздушной обороны. За ночь украинские военные лишились трех комплексов "Бук М1" и ПВО С-300. Националистов ослепляют, лишая их средств разведки: только за ночь противник лишился 3 радиолокационных станций (71 была уничтожена ранее).

За вечер 5 марта российские военнослужащие, бойцы ДНР и ЛНР уничтожили более 60 укрепленных объектов неонастов, 22 единицы вооружения и военной техники в подземном укрытии, пункт управления бригады, 9 складов боеприпасов и материально-технических средств и 3 радиолокационных поста.

Утром 6 марта по позициям украинских националистов был нанесен удар высокоточным оружием большой дальности.

- Таким образом был выведен из строя аэродром военно-воздушных сил Украины в Староконстантинове (Хмельницкая область - прим. Ред.), - сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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